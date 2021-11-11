Правительство Петербурга выделит более 35 миллионов на поддержку фуд-кортов
Отмечается, что деньги предназначены для выплаты заработной платы работникам и отчислений за неё. Субсидии будут предоставлять через Комитет по труду и занятости.
Фото © ТАСС / Сергей Ермохин
Правительство Санкт-Петербурга намерено оказать дополнительную поддержку сфере общественного питания, а именно предприятиям, работающим как фуд-корты и фуд-плейсы. Они были временно закрыты из-за ограничений по коронавирусу. Для этих целей планируется выделить 35,54 миллиона рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
Отмечается, что проект постановления опубликован на сайте администрации города. Субсидии заведениям будут предоставлять через Комитет по труду и занятости, а средства выделит Комитет по финансам из резервного фонда местного правительства. Эти деньги предназначены для выплаты зарплат и отчислений на заработную плату работников.
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Сбор заявок от предприятий на оказание помощи будет осуществляться через портал www.crpp.ru. А контролировать выполнение постановления должен вице-губернатор Владимир Княгинин.
Ранее Лайф рассказывал, что депутат Игорь Кастюкевич сообщил о планах Госдумы в два раза увеличить средства на устранение "цифрового неравенства". По его словам, сейчас обсуждается проект бюджета на 2022–2024 годы, предусматривающий более 35 млрд рублей на подключение к интернету свыше 80 тысяч социально значимых организаций.
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