Правительство Петербурга выделит более 35 миллионов на поддержку фуд-кортов

Правительство Санкт-Петербурга намерено оказать дополнительную поддержку сфере общественного питания, а именно предприятиям, работающим как фуд-корты и фуд-плейсы. Они были временно закрыты из-за ограничений по коронавирусу. Для этих целей планируется выделить 35,54 миллиона рублей, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что проект постановления опубликован на сайте администрации города. Субсидии заведениям будут предоставлять через Комитет по труду и занятости, а средства выделит Комитет по финансам из резервного фонда местного правительства. Эти деньги предназначены для выплаты зарплат и отчислений на заработную плату работников.

Сбор заявок от предприятий на оказание помощи будет осуществляться через портал www.crpp.ru. А контролировать выполнение постановления должен вице-губернатор Владимир Княгинин.