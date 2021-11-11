Главная сваха страны Сябитова раскритиковала россиянок за стремление зарабатывать

Пока женщина строит карьеру, она не замечает, как стареет. А мужчине нужна молодая и красивая избранница для создания семьи, но никак не её деньги. Об этом заявила сваха и ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Мужчина не смотрит на то, сколько зарабатывает женщина. Он смотрит на её здоровье, на тёщу, на семейные традиции. Он хочет здоровых детей — это единственный ориентир. Мы вбили себе в голову, что мужчина должен быть круче нас. Не должен. Он нас оценивает по совершенно другим критериям. Пока женщина зарабатывала и делала карьеру, она состарилась. На брачном рынке она стала не первой, мужчине её деньги не нужны. <...> Наши деньги привлекают только альфонсов", — рассказала Сябитова.

По словам главной свахи России, женщины являются для мужчин объектом удовольствия. При этом в довесок идёт "бесплатный" комплект из готовки, уборки, а также рождения и воспитания детей. А по задумке Господа, пока мужчина хочет женщину, она ему нужна, напомнила Сябитова.

Ведущая также отметила, что стремление к заработку денег у россиянок зародилось после 90-х годов прошлого века. В результате сложившейся политической ситуации в стране им пришлось заниматься воспитанием детей самостоятельно, пока "мужчины разбирались, в какой России будут жить — в социалистической или капиталистической".

"Но это не значит, что мы круче и лучше мужчин. Просто обстоятельства сложились так, а женщины втемяшили себе в голову, что должны зарабатывать. Мы алогичны, мы обезьяны с гранатой", — заключила телеведущая.