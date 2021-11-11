Мигранты на белорусско-польской границе устроили давку из-за раздачи еды волонтёрами

Белорусские волонтёры привезли еду для мигрантов, находящихся на границе республики с Польшей, однако беженцы устроили давку, и акцию пришлось прекратить. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT , который также ведёт прямую трансляцию с места событий на "Ютубе" .

На кадрах видно, что толпа людей, в числе которых и дети, прорывается к грузовику с продуктами. Люди в форме пытаются как-то сдержать мигрантов, но давки избежать не удаётся. Автомобиль с питанием отъехал от места происшествия, и волонтёры предпринимают ещё одну попытку выдать пищу беженцам.