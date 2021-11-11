Мигранты на белорусско-польской границе устроили давку из-за раздачи еды волонтёрами
Грузовик с продуктами отъехал от места происшествия, добровольцы предпринимают ещё одну попытку выдать беженцам пищу.
Скриншот © Telegram / SHOT
Мигранты на белорусско-польской границе устроили давку во время раздачи еды волонтёрами. Видео © Telegram / SHOT
Белорусские волонтёры привезли еду для мигрантов, находящихся на границе республики с Польшей, однако беженцы устроили давку, и акцию пришлось прекратить. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT, который также ведёт прямую трансляцию с места событий на "Ютубе".
На кадрах видно, что толпа людей, в числе которых и дети, прорывается к грузовику с продуктами. Люди в форме пытаются как-то сдержать мигрантов, но давки избежать не удаётся. Автомобиль с питанием отъехал от места происшествия, и волонтёры предпринимают ещё одну попытку выдать пищу беженцам.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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