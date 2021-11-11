Министр культуры Украины объявил об отставке

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко ушёл с должности. На странице в "Фейсбуке" он объяснил, что к этому привело решение правительства страны отделить Госкино от министерства без учёта позиции самого ведомства.

"Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров", — отметил Ткаченко, добавив, что написал заявление об отставке.

Он указал, что подобный стиль и подходы к управлению процессами удивительны и не сходятся с его ценностями. Однако отделение Госкино — не единственное решение, побудившее его к отставке. Он напомнил о принятом бюджете на культуру в 2022 году, уточнив, что характер обсуждения и финальная сумма для него неприемлемы.

Ткаченко стал министром культуры и информационной политики Незалежной 4 июня 2020 года и за время работы, по его словам, успел сделать около половины из запланированного. В качестве примера он привёл превращение вопроса борьбы с дезинформацией в конкретные действия и разработку государственной целевой программы по поддержке народных художественных промыслов.