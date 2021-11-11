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Министр культуры Украины объявил об отставке

Это решение Александр Ткаченко принял из-за действий кабмина Незалежной.

11 ноября, 13:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4639927826074783&set=pb.100001728355058.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Олександр Ткаченко</a></p>

Фото © Facebook / Олександр Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко ушёл с должности. На странице в "Фейсбуке" он объяснил, что к этому привело решение правительства страны отделить Госкино от министерства без учёта позиции самого ведомства.

"Забрать Госкино у Министерства культуры и информполитики и передать его в управление кабмина — нелогично. Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров", — отметил Ткаченко, добавив, что написал заявление об отставке.

Он указал, что подобный стиль и подходы к управлению процессами удивительны и не сходятся с его ценностями. Однако отделение Госкино — не единственное решение, побудившее его к отставке. Он напомнил о принятом бюджете на культуру в 2022 году, уточнив, что характер обсуждения и финальная сумма для него неприемлемы.

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Ткаченко стал министром культуры и информационной политики Незалежной 4 июня 2020 года и за время работы, по его словам, успел сделать около половины из запланированного. В качестве примера он привёл превращение вопроса борьбы с дезинформацией в конкретные действия и разработку государственной целевой программы по поддержке народных художественных промыслов.

Ранее Лайф рассказывал, что на Украине запретили фильм с Владимиром Зеленским в главной роли. Президент Незалежной не только снялся в ленте, но и выступил продюсером вместе со своими компаньонами по "95-му кварталу".

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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