Депутат Журова предположила, как Дума проголосует по лишению Рашкина неприкосновенности

Решением вопроса депутаты займутся, как только поступит обращение из Генпрокуратуры. Обычно аргументы ведомства достаточно серьёзные, указала парламентарий.

Депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия" Светлана Журова в беседе с Лайфом рассказала, как ГД может проголосовать в случае, если будет направлен запрос о лишении неприкосновенности Валерия Рашкина. Недавно парламентария задержали в Саратовской области за рулём машины с тушей лося в багажнике.

"По практике у нас такие моменты решаются на заседании в понедельник. Моя практика присутствия в Думе уже в четвёртом созыве. Когда генпрокурор обращается, Госдума верит, что аргументы прокуратуры достаточно серьёзные, чтобы лишить депутата неприкосновенности", — пояснила Журова.

Собеседница отметила, что такие случаи происходили нечасто, примерно один раз в созыв. В связи с этим Дума обычно голосует, чтобы поддержать лишение неприкосновенности. По словам Журовой, часто если неприкосновенность не снимают, то не идёт и расследование, из-за чего могут пострадать и другие люди, вовлечённые в процесс.

"Мы всегда обычно доверяем прокуратуре, которая с таким вопросом обращается в Думу. Скандал громкий (с Рашкиным и лосем. — Прим. Лайфа), и люди могут считать, что всё спустили на тормозах. И чтобы начать саморасследование, должна быть снята неприкосновенность. Ведь его на допрос сейчас нельзя вызвать", — объяснила член фракции "Единой России".