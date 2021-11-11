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Опубликовано 11 ноября 2021, 16:16

Депутат Журова предположила, как Дума проголосует по лишению Рашкина неприкосновенности

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Решением вопроса депутаты займутся, как только поступит обращение из Генпрокуратуры. Обычно аргументы ведомства достаточно серьёзные, указала парламентарий.

Депутат Госдумы РФ, член фракции "Единая Россия" Светлана Журова в беседе с Лайфом рассказала, как ГД может проголосовать в случае, если будет направлен запрос о лишении неприкосновенности Валерия Рашкина. Недавно парламентария задержали в Саратовской области за рулём машины с тушей лося в багажнике.

"По практике у нас такие моменты решаются на заседании в понедельник. Моя практика присутствия в Думе уже в четвёртом созыве. Когда генпрокурор обращается, Госдума верит, что аргументы прокуратуры достаточно серьёзные, чтобы лишить депутата неприкосновенности", — пояснила Журова.

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Госдума займётся делом Рашкина сразу после обращения Генпрокуратуры, заявил Володин

Собеседница отметила, что такие случаи происходили нечасто, примерно один раз в созыв. В связи с этим Дума обычно голосует, чтобы поддержать лишение неприкосновенности. По словам Журовой, часто если неприкосновенность не снимают, то не идёт и расследование, из-за чего могут пострадать и другие люди, вовлечённые в процесс.

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"Мы всегда обычно доверяем прокуратуре, которая с таким вопросом обращается в Думу. Скандал громкий (с Рашкиным и лосем. — Прим. Лайфа), и люди могут считать, что всё спустили на тормозах. И чтобы начать саморасследование, должна быть снята неприкосновенность. Ведь его на допрос сейчас нельзя вызвать", — объяснила член фракции "Единой России".

Напомним, депутата Госдумы Валерия Рашкина поймали в Саратовской области, когда он ехал за рулём машины, в багажнике которой находилась туша лося. Ориентировочный ущерб от незаконной добычи этого животного составляет от 240 до 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте. Сам Рашкин утверждает, что нашёл "практически разделанного лося" во время вечерней прогулки в лесу. По словам депутата-коммуниста, он вышел на променад один, а когда наткнулся на тушу животного, то вернулся за товарищем, с которым и был задержан. При этом правоохранители нашли оружие и охотничий билет на имя Рашкина на месте разделки лося под Саратовом.

Ранее Лайф сообщал, что Рашкин прошёл проверку на полиграфе по делу о незаконной охоте. Отмечается, что такой способ был использован по обращению адвокатов парламентария, а проводилась экспертиза "достаточно высококомпетентной организацией".

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Кристина Шайдуллина
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