Европарламент лишил неприкосновенности Нила Ушакова, среди проголосовавших был он сам

Европарламент по запросу Генпрокуратуры Латвии лишил депутатской неприкосновенности бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Об этом сообщает LETA. Теперь после лишения иммунитета латвийская прокуратура сможет начать уголовное преследование политика в связи с устройством видеонаблюдения, которое было обнаружено в его кабинете в рамках расследования дела о взяточничестве.

Ранее сам Ушаков сообщил, что ему "нечего бояться", поэтому он настроен голосовать за снятие с себя иммунитета. Бывший мэр Риги также разослал своим коллегам по Европарламенту письмо, в котором объяснил, в чём именно его обвиняют. В послании говорится, что уголовное дело предполагается возбудить в связи "с нарушением запрета на оборот устройств, модифицированных для специальных тайных операций". Ушаков напомнил, что Латвия является единственной страной в ЕС, в которой хранение такого устройства считается уголовным преступлением.

"Сегодня я сам проголосовал за снятие своей депутатской неприкосновенности и своих коллег призвал голосовать так же. Снятие иммунитета позволит наконец завершиться следствию, которое, кстати, длится уже с июня 2019 года, и даст мне возможность доказать комичность и абсурдность выдвинутых подозрений", — написал политик в "Фейсбуке".