Семью из Курской области заподозрили в поедании домашних животных

Семью из Курской области заподозрили в том, что они едят домашних животных. Видео © Telegram / SHOT

Волонтёры заподозрили семью из города Льгова Курской области в том, что её члены едят домашних животных. Как сообщает телеграм-канал SHOT, началось всё с того, что зоозащитники решили пристроить собаку Мишу и кошку Басю. На их зов откликнулась некая Ольга Шеховцова, однако после передачи животных отказывалась скидывать их фото.

"У меня на "Авито" была выставлена кошка, которую мы нашли на улице, она была на передержке, мы её пристраивали. Ну ещё тут собачку. У них большой двор как бы, я решила, что тоже собачке будет неплохо. В "Одноклассники" просила прислать фото настойчиво — и одного, и другого. Она умалчивала, а потом пишет: "А почему вы меня не предупредили, что нельзя отдавать Мишу? Мы его уже отдали в Воронеж", — рассказала Марина Николаевна.

Она добавила, что попросила у Ольги контакты новых хозяев пса, но та ей отказала, из-за чего у волонтёра и закрались сомнения в том, что питомец ещё жив. При этом приютившая собаку и кошку женщина утверждает, что их семья даже не давала повода, чтобы их в чём-то подозревали. По её словам, они пытались объяснить, что пришлют фото после того, как освободятся от домашних дел. Однако, как рассказала сбежавшая из семьи дочь Ольги, однажды родители уже готовили и ели собаку.

"Сестра рассказывала, что папа принёс домой какого-то то ли енота, то ли собаку, и они их ели", — отметила девочка, добавив, что в семье трудно с деньгами, так как родители не работают.

Общественники вместе с полицией посетили дом Шеховцовых, где так и не нашли пропавшего Мишу, однако кошка Бася оказалась на месте. Кроме того, во дворе у семьи обнаружили истощённого алабая, которого, по словам владельцев, кормят три раза в день. Пса забрали и увезли в клинику на обследование.