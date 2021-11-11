Лавров предупредил Францию о серьёзном разговоре из-за действий Украины

Своими заявлениями о поднятии украинского вопроса на предстоящей встрече глав МИД и Минобороны России и Франции в формате 2+2 Париж подтверждает, что ему не уйти от разговора об ответственности за поведение Киева. Об этом предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского", — сказал Лавров на пресс-конференции.

По мнению министра, при попустительстве Франции и Германии Киев подрывает Минские соглашения и последовательно, в открытую игнорирует все советы. Поэтому и предстоит серьёзный разговор с французскими коллегами, добавил российский дипломат.

Также Лавров высказался по поводу заявления Парижа о том, что Россия отказалась встречаться 11 ноября в "нормандском формате" на уровне глав МИД, уточнив, что на бумаге французской стороне были даны объяснения. При этом подчеркнул, что две недели назад предупреждал министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана о том, что на 11-е число в Москве назначены его переговоры с представителем одного из дружественных государств, и если такой аргумент не считается убедительным, наверное, "манеры нужно восстанавливать — те, к которым мы привыкли в дипломатии и вообще в нормальном человеческом общении".