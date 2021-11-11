Судмедэксперты допустили, что рэпера Энди Картрайта расчленяли заживо
Причиной смерти исполнителя, вероятно, стала гипоксия. В части фрагментов тела погибшего было выявлено трупное гниение со скоплениями бактерий.
Фото © VK / Энди Картрайт
Александр Юшко, более известный как рэпер Энди Картрайт, умирал от шести до 12 часов. Причём, согласно судебно-медицинской экспертизе, расчленять его могли начать ещё живым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заключение гистологического исследования.
"Темп развития патологических процессов у Юшко А.К., вероятнее всего, медленный (6–12 часов), в чём убеждают прежде всего изменения со стороны головного мозга в виде нейронофагии, цитолизиса и глиальных узелков, образующихся в результате длительной гипоксии", — говорится в документе.
Кроме того, согласно экспертизе, Юшко начали расчленять, вероятно, ещё в тот момент, когда он был жив. Об этом свидетельствует "наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов". Вместе с тем в заключении указывается, что причиной смерти рэпера могла стать выраженная гипоксия: "Выраженное малокровие фрагментов тела и некоторые признаки централизации кровообращения в связи с шоковым состоянием (интоксикация, кровотечение) организма".
Напомним, тело рэпера Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления. 27 октября появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест.
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