Судмедэксперты допустили, что рэпера Энди Картрайта расчленяли заживо

Александр Юшко, более известный как рэпер Энди Картрайт, умирал от шести до 12 часов. Причём, согласно судебно-медицинской экспертизе, расчленять его могли начать ещё живым. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заключение гистологического исследования.

"Темп развития патологических процессов у Юшко А.К., вероятнее всего, медленный (6–12 часов), в чём убеждают прежде всего изменения со стороны головного мозга в виде нейронофагии, цитолизиса и глиальных узелков, образующихся в результате длительной гипоксии", — говорится в документе.