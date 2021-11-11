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С 1 декабря изменится начисление пенсий: Какие новшества ждут получателей и сколько составят выплаты

Сейчас обсуждается вопрос размера грядущей индексации пенсий. К тому же со следующего месяца готовится ряд изменений, которые затронут социальные выплаты. Какие новшества появятся с 1 декабря?

10 ноября, 21:40
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

23 ноября пройдёт второе чтения проекта федерального бюджета. Тогда станет понятно, будут ли изменения, касающиеся индексации социальных выплат.

Государство ежегодно повышает пенсии. По закону размер индексации должен быть выше инфляции на 0,01%. На фоне инфляции нынешнего года, которая, по данным Министерства экономического развития, составляет 7,4%, остро стоит вопрос о выплате компенсации пенсионерам за прибавку ниже инфляции. С учётом комментариев главы Минфина Антона Силуанова о дополнительных мерах разовой поддержки с высокой долей вероятности речь идёт о единовременной выплате, — рассказала независимый финансовый консультант Инна Родимова.

Юристы считают, что более точное решение о возможных прибавках будет принято в декабре. Тогда же станет понятно, какие ещё выплаты пенсионеры смогут получить с 1 января. Но есть некоторые изменения, которые ждут нынешних и будущих пенсионеров уже со следующего месяца.

Так, до 1 декабря обладателям пенсионных накоплений нужно определиться, где их держать. Если нет потребности менять фонд, то ничего делать не нужно. Если же необходимо перевести накопления из ПФР в НПФ или обратно, то нужно написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Также до 1 декабря можно сменить один негосударственный пенсионный фонд на другой. Для этого нужно сначала заключить договор с выбранным НПФ.

В ПФР напомнили, что переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще чем один раз в пять лет. В 2021 году сделать это выгодно могут только те, кто последний раз писал заявление о выборе страховщика в 2016 году и имел по нему положительное решение.

Если человек обратится в клиентскую службу ПФР с заявлением о досрочной смене страховщика (чаще чем один раз в пять лет), то его проинформируют о возможной потере инвестиционного дохода. При подаче заявления через портал "Госуслуги" он получит интерактивное уведомление об условиях перехода, — пояснили в ПФР.

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Кстати, так бывает, что сначала человек принял одно решение, а потом передумал. В таком случае есть возможность отозвать заявление о переходе или досрочном переходе в другой фонд. Сделать это нужно до 31 декабря. Чтобы отозвать заявление, необходимо подать в ПФР уведомление о замене страховщика или об отказе от его смены. Если такого уведомления не будет, то решение о переводе средств пенсионных накоплений будет принято на основании ранее поданного заявления.

Информацию о ранее поданных заявлениях (уведомлениях об отказе от смены страховщика), дате и способе их подачи, вынесенном ПФР решении можно посмотреть на портале "Госуслуги". Эти сведения можно также уточнить лично в клиентской службе Пенсионного фонда, — сообщили в ПФР.

В ПФР напомнили, что накопления есть у людей не старше 1953 года рождения (для мужчин) и 1957 года рождения (для женщин), не вышедших на пенсию, а также у участников программы софинансирования.

1 декабря истекает срок уплаты налога на имущество. Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила, что здесь у пенсионеров есть достаточно много льгот. Так, пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) освобождаются от уплаты налога на имущество с одного объекта в каждой категории. Например, если у пенсионера есть дом, квартира и гараж, то налог на имущество он может не платить, а если у него две квартиры, то одна из них не будет облагаться налогом, а за другую придётся платить. При этом человек может самостоятельно выбрать объект, который не будет облагаться налогом. Ограничений по площади и каким-то другим параметрам здесь нет. Раньше эта льгота носила заявительный характер, теперь она предоставляется автоматически, никуда обращаться не нужно.

Есть также льгота по земельному налогу. Пенсионерам и людям предпенсионного возраста предоставляется вычет в размере 600 квадратных метров (шесть соток) земельного участка. То есть, например, если размер участка, находящегося у пенсионера в собственности, меньше шести соток, то за него не будет начисляться налог, если это десять соток земли, то платить надо будет только за четыре сотки, — пояснила Светлана Петрикова.

Ещё одна льгота предусмотрена на транспортный налог. Она устанавливается на региональном уровне, и каждый субъект Федерации может самостоятельно назначать преференции для людей пожилого возраста. Например, в Санкт-Петербурге пенсионер вправе не платить ежегодный транспортный налог на один автомобиль мощностью до 150 л.с., а в Кировской области пенсионерам предоставляется пятидесятипроцентная скидка на транспортный налог на один автомобиль мощностью до 150 л.с.

К тому же в ноябре в ПФР напомнили, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводимых индексаций. Когда они уходят с работы, то начинают получать пенсию в полном объёме. Выплаты с учётом всех индексаций делаются в период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Получить деньги можно будет спустя три месяца после увольнения, но разница в размере пенсии будет компенсирована за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Например, если человек уволился в сентябре 2021 года, то пенсию с учётом пропущенных индексаций он получит в январе 2022 года. Тогда же сделают доплату за предыдущие три месяца — октябрь, ноябрь и декабрь.

С 1 января льготы станут больше: Кому сделают доплаты и как их получить

С 1 января льготы станут больше: Кому сделают доплаты и как их получить

Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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