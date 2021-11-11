С 1 декабря изменится начисление пенсий: Какие новшества ждут получателей и сколько составят выплаты Сейчас обсуждается вопрос размера грядущей индексации пенсий. К тому же со следующего месяца готовится ряд изменений, которые затронут социальные выплаты. Какие новшества появятся с 1 декабря? 10 ноября, 21:40 Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

23 ноября пройдёт второе чтения проекта федерального бюджета. Тогда станет понятно, будут ли изменения, касающиеся индексации социальных выплат.

— Государство ежегодно повышает пенсии. По закону размер индексации должен быть выше инфляции на 0,01%. На фоне инфляции нынешнего года, которая, по данным Министерства экономического развития, составляет 7,4%, остро стоит вопрос о выплате компенсации пенсионерам за прибавку ниже инфляции. С учётом комментариев главы Минфина Антона Силуанова о дополнительных мерах разовой поддержки с высокой долей вероятности речь идёт о единовременной выплате, — рассказала независимый финансовый консультант Инна Родимова.

Юристы считают, что более точное решение о возможных прибавках будет принято в декабре. Тогда же станет понятно, какие ещё выплаты пенсионеры смогут получить с 1 января. Но есть некоторые изменения, которые ждут нынешних и будущих пенсионеров уже со следующего месяца.

Так, до 1 декабря обладателям пенсионных накоплений нужно определиться, где их держать. Если нет потребности менять фонд, то ничего делать не нужно. Если же необходимо перевести накопления из ПФР в НПФ или обратно, то нужно написать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Также до 1 декабря можно сменить один негосударственный пенсионный фонд на другой. Для этого нужно сначала заключить договор с выбранным НПФ.

В ПФР напомнили, что переводить пенсионные накопления без потери инвестиционного дохода возможно не чаще чем один раз в пять лет. В 2021 году сделать это выгодно могут только те, кто последний раз писал заявление о выборе страховщика в 2016 году и имел по нему положительное решение.

— Если человек обратится в клиентскую службу ПФР с заявлением о досрочной смене страховщика (чаще чем один раз в пять лет), то его проинформируют о возможной потере инвестиционного дохода. При подаче заявления через портал "Госуслуги" он получит интерактивное уведомление об условиях перехода, — пояснили в ПФР.

Кстати, так бывает, что сначала человек принял одно решение, а потом передумал. В таком случае есть возможность отозвать заявление о переходе или досрочном переходе в другой фонд. Сделать это нужно до 31 декабря. Чтобы отозвать заявление, необходимо подать в ПФР уведомление о замене страховщика или об отказе от его смены. Если такого уведомления не будет, то решение о переводе средств пенсионных накоплений будет принято на основании ранее поданного заявления.

— Информацию о ранее поданных заявлениях (уведомлениях об отказе от смены страховщика), дате и способе их подачи, вынесенном ПФР решении можно посмотреть на портале "Госуслуги". Эти сведения можно также уточнить лично в клиентской службе Пенсионного фонда, — сообщили в ПФР.

В ПФР напомнили, что накопления есть у людей не старше 1953 года рождения (для мужчин) и 1957 года рождения (для женщин), не вышедших на пенсию, а также у участников программы софинансирования.

1 декабря истекает срок уплаты налога на имущество. Партнёр юридической компании PG Partners Светлана Петрикова напомнила, что здесь у пенсионеров есть достаточно много льгот. Так, пенсионеры, а также люди предпенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет) освобождаются от уплаты налога на имущество с одного объекта в каждой категории. Например, если у пенсионера есть дом, квартира и гараж, то налог на имущество он может не платить, а если у него две квартиры, то одна из них не будет облагаться налогом, а за другую придётся платить. При этом человек может самостоятельно выбрать объект, который не будет облагаться налогом. Ограничений по площади и каким-то другим параметрам здесь нет. Раньше эта льгота носила заявительный характер, теперь она предоставляется автоматически, никуда обращаться не нужно.

— Есть также льгота по земельному налогу. Пенсионерам и людям предпенсионного возраста предоставляется вычет в размере 600 квадратных метров (шесть соток) земельного участка. То есть, например, если размер участка, находящегося у пенсионера в собственности, меньше шести соток, то за него не будет начисляться налог, если это десять соток земли, то платить надо будет только за четыре сотки, — пояснила Светлана Петрикова.

Ещё одна льгота предусмотрена на транспортный налог. Она устанавливается на региональном уровне, и каждый субъект Федерации может самостоятельно назначать преференции для людей пожилого возраста. Например, в Санкт-Петербурге пенсионер вправе не платить ежегодный транспортный налог на один автомобиль мощностью до 150 л.с., а в Кировской области пенсионерам предоставляется пятидесятипроцентная скидка на транспортный налог на один автомобиль мощностью до 150 л.с.

К тому же в ноябре в ПФР напомнили, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учёта проводимых индексаций. Когда они уходят с работы, то начинают получать пенсию в полном объёме. Выплаты с учётом всех индексаций делаются в период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Получить деньги можно будет спустя три месяца после увольнения, но разница в размере пенсии будет компенсирована за период с 1-го числа месяца, следующего за месяцем увольнения. Например, если человек уволился в сентябре 2021 года, то пенсию с учётом пропущенных индексаций он получит в январе 2022 года. Тогда же сделают доплату за предыдущие три месяца — октябрь, ноябрь и декабрь.

Авторы Нина Важдаева