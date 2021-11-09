С 1 января льготы станут больше: Кому сделают доплаты и как их получить С 1 января категория льготников расширится. Больше людей смогут бесплатно ездить в транспорте, снизить выплаты по налогам и получить социальную помощь. Кому положены льготы и как их оформить? 8 ноября, 21:40 Фото © Shutterstock

С 1 января появятся новые льготы на проезд. Они носят региональный характер. К примеру, в Москве принят законопроект, который даёт право на бесплатный проезд на всех видах городского транспорта обоим родителям в многодетной семье. Кроме того, он устанавливает, что ездить бесплатно на любых пассажирских и пригородных поездах могут дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет независимо от того, учатся они или нет.

Эти правила вступят в силу с 1 января. Для сравнения: сейчас действует такой порядок — бесплатный проезд в городском транспорте есть только у одного родителя. Льгота для несовершеннолетних распространяется только до 16 лет. Бесплатный проезд для них продлевается до 18 лет лишь в том случае, если подросток продолжает учёбу.

Целый ряд льгот предусмотрен для предпринимателей. Например, с 1 января для малого и среднего бизнеса в сфере общепита снизят налоги. Их освободят от НДС. Также они получат возможность использовать пониженные тарифы.

— С 1 января 2022 года организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания, смогут применять пониженные тарифы страховых взносов. Пониженная ставка 15% (в том числе 10% — на пенсионное страхование, 5% — на медицинское, 0% — на случай временной нетрудоспособности) будет действовать в отношении начисленных в пользу каждого работника выплат, которые превышают минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на начало календарного года, — пояснили в ФНС.

Есть несколько условий для получения этой льготы. В частности, среднесписочная численность сотрудников должна быть больше 250, а сумма доходов — не более 2 млрд рублей.

Кроме того, станет проще с оформлением и подтверждением вычетов. Налоговая с 1 января будет рассылать работодателям уведомления о том, что у работника есть на них право.

Станет проще купить путёвки сотрудникам. С 1 января компенсация стоимости путёвки, выданной работнику и его детям до 18 лет (до 24 лет студентам), не облагается НДФЛ. Причём даже если расходы на её покупку учли в базе по налогу на прибыль. Если за год работнику выдали несколько путёвок, то освобождение действует только для первой. Для сравнения: в этом году возрастной предел детской путёвки составляет 16 лет. Со следующего он будет увеличен до 18 лет.

Станет доступен и налоговый вычет от расходов на спортивные занятия. Для этого можно указать все суммы, потраченные на занятия спортом за себя и детей в возрасте до 18 лет. Правда, есть лимит. Сумма затрат не должна быть больше 120 тыс. рублей за год. Причём вместе с другими тратами, за которые положен вычет. В частности, на обучение или лечение. Таким образом, максимальная сумма, на которую можно рассчитывать, составит 15,6 тыс. рублей в год.

— Для получения вычета на фитнес необходимо, чтобы спортклуб или ИП были включены в соответствующий перечень, который ежегодно утверждается правительством. Если организации в нём нет, то и получить вычет не получится, — сообщили в ФНС.

С 1 января 2022 года вступает в силу закон, который меняет в том числе и процесс получения социальной помощи. В частности, появится возможность досрочной выплаты и доставки страховой пенсии, если человек проживает на территории, где введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом рассказал юрист Европейской юридической службы Эрдни Манджиев.

— С 1 января 2022 года закрепляется обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа (электронный листок нетрудоспособности). Назначать и выплачивать пособия в рамках обязательного социального страхования будет напрямую страховщик — ФСС. Сведения о размере зарплаты, уходе в отпуск по беременности и родам будут поступать в ФСС от работодателя, а о факте рождения ребёнка — из информационной системы ЗАГСа. Основываясь на этих данных, фонд назначит пособия по беременности и родам, а также в связи с рождением ребёнка, — добавил Эрдни Манджиев.

Он пояснил также, что с 1 января в связи с переходом на электронные листки нетрудоспособности работникам не придётся приносить работодателю какие-либо документы для их получения. Номер больничного будет приходить непосредственно в Фонд социального страхования для оплаты, а также направляться работодателю.

Напомним, что с 1 января повысят страховые пенсии на 5,9%. В результате в 2022 году неработающие пенсионеры будут получать в среднем 18 521 рубль в месяц, в 2023-м — 19 477 рублей, в 2024-м — 20 469 рублей.

Страховые пенсии повышают ежегодно с 1 января. В этом году прибавка составила 6,3%. В результате средний размер пенсии сейчас составляет 16 789 рублей.

Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%, но с 1 апреля. Этот вид пенсий индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера. Размер прибавки в 2022 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума за 2021 год к этому же показателю за 2020-й.

Социальную пенсию получают те, кому не хватило трудового стажа для страховой пенсии. Также их выплачивают инвалидам и детям, оставшимся без кормильца.

Если социальная пенсия окажется меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, то государство делает доплату. В этом году социальные пенсии проиндексировали на 3,4%.

Авторы Нина Важдаева