Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству 129 миллионов рублей
После этого режиссёр подал ходатайство об отмене ареста, наложенного на имущество, и суд его удовлетворил.
Кирилл Серебренников. Фото © Агентство городских новостей “Москва” / Софья Сандурская
Режиссёр Кирилл Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству ущерб по делу о хищениях при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
В пресс-службе инстанции заметили, что было возмещено 129 миллионов рублей, после чего режиссёр подал ходатайство, и арест, наложенный на его имущество, был отменён.
Напомним, громкое уголовное дело, по которому проходил Серебренников и ещё несколько человек, было связано с "Седьмой студией". Фигуранты обвинялись по статье о мошенничестве в особо крупном размере и с использованием служебного положения. Им вменялось хищение 133 млн рублей, выделенных студии на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".
По данному делу продюсер Алексей Малобродский получил два года условно, а также штраф в 300 тысяч рублей. Самому же Серебренникову суд назначил три года условно и 800 тысяч рублей штрафа.
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