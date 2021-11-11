Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству 129 миллионов рублей

Режиссёр Кирилл Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству ущерб по делу о хищениях при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

В пресс-службе инстанции заметили, что было возмещено 129 миллионов рублей, после чего режиссёр подал ходатайство, и арест, наложенный на его имущество, был отменён.

Напомним, громкое уголовное дело, по которому проходил Серебренников и ещё несколько человек, было связано с "Седьмой студией". Фигуранты обвинялись по статье о мошенничестве в особо крупном размере и с использованием служебного положения. Им вменялось хищение 133 млн рублей, выделенных студии на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта "Платформа".