Наезд машины брата Хабиба Нурмагомедова на полицейского попал на видео. Видео © SHOT

Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман, которого задержали по подозрению в наезде на сотрудника полиции, приехал в аэропорт Махачкалы на чёрной тонированной "тойоте-камри" без номеров. По данным источника Лайфа, именно поэтому правоохранители задержали его не там же, на месте, а только по прилёте в Москву.

В распоряжении SHOT оказалось видео с моментом наезда авто Нурмагомедова на капитана полиции. На кадрах та самая чёрная "камри" прорывается в аэропорт. Чтобы остановить авто, сотрудник полиции вышел перекрыть дорогу, где его и задела машина.

Напомним, Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов опаздывали на рейс в Москву и, вместо того чтобы притормозить на КПП у аэропорта Махачкалы, сбили капитана полиции Алексея Назарова. В столице Нурмагомедова встретили сотрудники транспортной полиции. Сейчас он на допросе. Информация о состоянии полицейского уточняется. По предварительным данным, у него ушиб мягких тканей головы.