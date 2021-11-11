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Введение QR-кодов в транспорте и кафе не противоречит конституции, заявила юрист

При этом эксперт отметила, что законодателям необходимо быть внимательными, чтобы не нарушить права граждан.

11 ноября, 14:13

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Законопроект о введении системы QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах, который разрабатывается в России, не будет противоречить Конституции РФ. Об этом заявила юрист Ярославна Ключникова в беседе с РИА "Новости".

"Что касается самого предложения — оно не противоречит Конституции РФ. Статья 55 гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья", — сказала эксперт.

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При этом она отметила, что, вероятнее всего, изменения планируется внести в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а значит, принимать решение и прорабатывать детали его исполнения будут отдельно в каждом регионе. Ключникова также подчеркнула, что законодателям нужно быть внимательными, чтобы не нарушить права граждан, ведь поправки неминуемо будут сопровождаться обсуждением вопросов, связанных со сбором и хранением персональных данных и свободой передвижения.

"Как обыватель я его (закон. — Прим. Лайфа) поддерживаю, моя семья столкнулась с коронавирусом, это заразная болезнь, поэтому меры считаю целесообразными", — заключила юрист.

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Ранее Лайф рассказывал, что федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. О внесении этих инициатив в Госдуму обещают сообщить дополнительно. Детали законопроекта не приводятся.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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