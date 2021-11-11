Введение QR-кодов в транспорте и кафе не противоречит конституции, заявила юрист

Законопроект о введении системы QR-кодов в транспорте, кафе и магазинах, который разрабатывается в России, не будет противоречить Конституции РФ. Об этом заявила юрист Ярославна Ключникова в беседе с РИА "Новости".

"Что касается самого предложения — оно не противоречит Конституции РФ. Статья 55 гласит, что права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья", — сказала эксперт.

При этом она отметила, что, вероятнее всего, изменения планируется внести в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а значит, принимать решение и прорабатывать детали его исполнения будут отдельно в каждом регионе. Ключникова также подчеркнула, что законодателям нужно быть внимательными, чтобы не нарушить права граждан, ведь поправки неминуемо будут сопровождаться обсуждением вопросов, связанных со сбором и хранением персональных данных и свободой передвижения.

"Как обыватель я его (закон. — Прим. Лайфа) поддерживаю, моя семья столкнулась с коронавирусом, это заразная болезнь, поэтому меры считаю целесообразными", — заключила юрист.