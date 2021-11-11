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Челябинскую медсестру и сотрудников МЧС заподозрили в фиктивной вакцинации от ковида

Спасатели и сотрудница поликлиники могли внести в единую базу Минздрава ложные сведения о получении свыше чем 250 гражданами прививки от ковида.

11 ноября, 14:11
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Двух сотрудников ГУ МЧС по Челябинской области и медсестру поликлиники № 1 в городе Златоусте подозревают в фиктивной вакцинации от коронавируса более 250 человек. Об этом сообщает "Интерфакс".

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о предъявлении фигурантам обвинения по статье "Неправомерный доступ к компьютерной информации". Отмечается, что подозреваемые в период с июня по 10 ноября могли внести в единую базу Министерства здравоохранения ложные данные о вакцинированных от ковида людях, которые на деле не получили прививку.

Ранее в Санкт-Петербурге медиков поймали на фиктивной вакцинации от ковида. По данным полиции, за свои услуги они брали деньги, а после уничтожали неиспользованный препарат и вносили данные пациентов на "Госуслуги". Возбуждено уголовное дело.

В Приморье медики попались на подделке сертификатов о вакцинации от ковида

В Приморье медики попались на подделке сертификатов о вакцинации от ковида

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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