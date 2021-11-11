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Сенатор Климов счёл тупиковыми возможные санкции ЕС против "Аэрофлота"

По мнению парламентария, Россия обязана реагировать на подобные вызовы адекватно, необязательно симметрично.

11 ноября, 14:04
<p>Фото © ТАСС / Максим Стулов</p>

Фото © ТАСС / Максим Стулов

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на новость о том, что Евросоюз может наложить санкции на "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. В беседе с телеканалом "Звезда" парламентарий заявил, что в случае если в отношении российской авиакомпании действительно будут введены санкции, то нашей стране следует дать адекватный ответ.

"Мы категорически против раскручивания спирали санкционной гонки — она тупиковая сама по себе. И от этого выигрывает кто угодно, только не те, кто в неё втянут", — сказал Климов.
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Сенатор отметил, что его личная позиция состоит в том, что Россия обязана реагировать на подобные вызовы адекватно, необязательно симметрично. По его словам, санкционная политика Евросоюза по отношению к нашей стране и транссибирским перелётам стала очевидна в 2007–2008 годах, когда была напряжённая обстановка на Кавказе и в Северной Осетии. При этом в настоящее время ЕС потерпит ощутимые убытки, если введёт ограничительные меры в отношении "Аэрофлота", считает Климов.

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"Видимо, те люди, которые принимают подобные решения со стороны наших западных визави, плохо дружат с географией и здравым смыслом. Совершенно точно пострадает та сторона, которая всё это придумала. По моим подсчётам, в результате санкционной возни Евросоюз теряет порядка 300 миллионов евро в день", — пояснил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам.

Напомним, издание Politico сообщило, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Список таких ограничений и компаний будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.

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Как уже писал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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