Сенатор Климов счёл тупиковыми возможные санкции ЕС против "Аэрофлота"

Зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отреагировал на новость о том, что Евросоюз может наложить санкции на "Аэрофлот" из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. В беседе с телеканалом "Звезда" парламентарий заявил, что в случае если в отношении российской авиакомпании действительно будут введены санкции, то нашей стране следует дать адекватный ответ.

"Мы категорически против раскручивания спирали санкционной гонки — она тупиковая сама по себе. И от этого выигрывает кто угодно, только не те, кто в неё втянут", — сказал Климов.

Сенатор отметил, что его личная позиция состоит в том, что Россия обязана реагировать на подобные вызовы адекватно, необязательно симметрично. По его словам, санкционная политика Евросоюза по отношению к нашей стране и транссибирским перелётам стала очевидна в 2007–2008 годах, когда была напряжённая обстановка на Кавказе и в Северной Осетии. При этом в настоящее время ЕС потерпит ощутимые убытки, если введёт ограничительные меры в отношении "Аэрофлота", считает Климов.

"Видимо, те люди, которые принимают подобные решения со стороны наших западных визави, плохо дружат с географией и здравым смыслом. Совершенно точно пострадает та сторона, которая всё это придумала. По моим подсчётам, в результате санкционной возни Евросоюз теряет порядка 300 миллионов евро в день", — пояснил зампред Комитета Совета Федерации по международным делам.