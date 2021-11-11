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Путин посетил открытие музея "Московский дом Достоевского" после реставрации

Президент оставил запись в книге почётных гостей музейного центра, отметив, что автор был гениальным мыслителем и патриотом России.

11 ноября, 14:00

Скриншот © LIFE

Путин на открытии музея "Московский дом Достоевского". Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин в день 200-летия со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского посетил открытый после реставрации музейный центр, посвящённый писателю. Московский дом Достоевского расположен в здании северного флигеля бывшей Мариинской больницы для бедных, на первом этаже которого прошло детство и отрочество автора романа "Преступление и наказание".

Отметим, что идея создания музея писателя в доме, где он родился и провёл детство, появилась ещё в 1921 году, однако была реализована лишь в 1928-м. Площадь экспозиции составляла всего 40 квадратных метров. Постепенно мемориальный фонд, основанный вдовой писателя, расширялся, и сегодня музей хранит уникальную коллекцию, включающую самое полное иконографическое собрание Достоевского.

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На данный момент экспозиция Московского дома Достоевского располагается в 26 залах на трёх этажах. Выделить можно три основных тематических блока: московское детство, писательская судьба, а также "Читательская судьба произведений Достоевского".

Российскому лидеру провели экскурсию по музейному центру. Путин также оставил запись в книге почётных гостей, отметив, что Достоевский — гениальный мыслитель и патриот России.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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