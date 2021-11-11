Кириенко и Кравцов открыли мультимедийный кабинет Российского движения школьников в "Артеке"
Он представляет из себя дизайнерское арт-пространство, украшенное портретами выдающихся личностей. Там ребята могут заниматься не только творчеством, но и обсуждением всех насущных задач.
Фото © Предоставлено Лайфу
В школе Международного детского центра "Артек" появился мультимедийный кабинет Российского движения школьников (РДШ). В торжественной церемонии открытия приняли участие первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Кабинеты РДШ создаются в школах как уникальное место, которым ребята могут пользоваться в любое время для командного творчества, обсуждения идей и проектов, для проведения различных внеклассных занятий и мастер-классов", — рассказала исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.
Кабинет представляет из себя дизайнерское арт-пространство, созданное художником из Петербурга под псевдонимом Fi2k совместно с активистами РДШ. Уточняется, что главными героями их работ стали такие выдающиеся личности, как Дмитрий Менделеев, Иван Айвазовский, Антон Чехов.
Интересно отметить, что с помощью отечественной системы видеосвязи "Сферум" параллельно были торжественно открыты ещё 11 кабинетов РШД в разных регионах страны. Ну а в Крыму почётные гости в лице Кириенко и Кравцова после открытия творческих кабинетов также посмотрели спектакль от школьного театрального коллектива "Театр юных москвичей".
"Ребята очень талантливые, видно, что им очень нравится и они горят участием в театральной студии. Думаю, что у них всё получится", — поделился впечатлениями Сергей Кириенко.
А ранее Лайф сообщал, что в думском Комитете по молодёжной политике утвердили план работы до конца года. По словам Артёма Метелева, будет проработан ряд приоритетных тем. Среди них — трудоустройство молодёжи, поддержка студенчества, а также развитие волонтёрского движения и молодёжной инфраструктуры.
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