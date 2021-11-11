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Саакашвили прекратил голодовку, ставшую "оружием русских"

Письмо с обращением бывшего президента Грузии зачитал его адвокат после встречи с подзащитным.

11 ноября, 14:42
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/260603653970023/photos/pb.100044568183561.-2207520000../3623991017631253/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку. Об этом сообщил адвокат экс-лидера Ника Гварамия.

"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", — зачитал юрист письмо Саакашвили, которое вынес после встречи с подзащитным.

В Грузии показали, как Саакашвили сопротивляется и ломает оборудование в тюремной больнице

В Грузии показали, как Саакашвили сопротивляется и ломает оборудование в тюремной больнице

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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