Саакашвили прекратил голодовку, ставшую "оружием русских"
Письмо с обращением бывшего президента Грузии зачитал его адвокат после встречи с подзащитным.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение прекратить голодовку. Об этом сообщил адвокат экс-лидера Ника Гварамия.
"Моя голодовка уже становится оружием русских и действующего правительства против меня. Я принял решение учесть призывы и прекратить голодовку", — зачитал юрист письмо Саакашвили, которое вынес после встречи с подзащитным.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Позже специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии распространила видео с камер наблюдения, на котором бывший президент принимает пищу. Адвокат Саакашвили объяснил скандальные кадры.
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