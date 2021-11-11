Мать осуждённого за смертельное ДТП Ефремова предвидела незавидную судьбу сына
Подруга актёра Ирина Мирошниченко отметила, что незадолго до смерти женщина предчувствовала, что с Михаилом случится большая беда. При этом сама артистка призналась, что ей очень жаль коллегу.
Михаил Ефремов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
За судьбу известного российского актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии после смертельной аварии в центре Москвы, переживают почти все знакомые. А недавно его коллега Ирина Мирошниченко поведала, что мать артиста незадолго до смерти предсказала незавидную судьбу именитому наследнику.
"То, что случилось с Мишей, я приняла очень плохо, мне его жаль. Более того, я всегда спрашивала его маму Аллу Покровскую: "Скажи мне, пожалуйста, как Миша?". Она говорила: "Я очень за него боюсь, он плохо закончит", — призналась актриса в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".
Мирошниченко отметила, что Ефремов является талантливым актёром, который оступился из-за своей же зависимости. При этом актриса считает, что он не заслужил той волны хейта, обрушившейся на него после трагической аварии. Она также выразила надежду, что после колонии у Ефремова наступит "новый виток в жизни".
А ранее адвокат рассказал о жизни Ефремова в колонии. Так, по словам Петра Хархорина, артист пользуется большим уважением в колонии, а окружающие называют его "дядя Миша".
Напомним, 8 июня 2020 года внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров, который через несколько часов умер на больничной койке. Осенью того же года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии. Позже срок был сокращён до семи с половиной лет.
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