Мать осуждённого за смертельное ДТП Ефремова предвидела незавидную судьбу сына

За судьбу известного российского актёра Михаила Ефремова, который отбывает наказание в колонии после смертельной аварии в центре Москвы, переживают почти все знакомые. А недавно его коллега Ирина Мирошниченко поведала, что мать артиста незадолго до смерти предсказала незавидную судьбу именитому наследнику.

"То, что случилось с Мишей, я приняла очень плохо, мне его жаль. Более того, я всегда спрашивала его маму Аллу Покровскую: "Скажи мне, пожалуйста, как Миша?". Она говорила: "Я очень за него боюсь, он плохо закончит", — призналась актриса в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1".

Мирошниченко отметила, что Ефремов является талантливым актёром, который оступился из-за своей же зависимости. При этом актриса считает, что он не заслужил той волны хейта, обрушившейся на него после трагической аварии. Она также выразила надежду, что после колонии у Ефремова наступит "новый виток в жизни".