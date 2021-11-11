На Украине заявили о планах построить "интеллектуальную границу" с Россией

Украина намерена построить "интеллектуальную" государственную границу с РФ и Белоруссией. Общая стоимость проекта оценивается в 17 миллиардов гривен (приблизительно 51 миллиард рублей). Об этом заявил глава МВД Незалежной Денис Монастырский после визита на украинско-белорусский участок границы в Волынской области.

"Украинский рубеж не обустроен, поэтому в кратчайшие сроки Украина должна построить "интеллектуальную границу" с Россией и Белоруссией. Для финансирования этого проекта понадобится 17 миллиардов гривен (648,6 миллиона долларов). Эти средства будут выделены из бюджета", — рассказал Монастырский.

Украина занялась укреплением рубежей с Россией в 2014 году. Арсений Яценюк, который на тот момент занимал пост премьер-министра Незалежной, инициировал строительство стены на границе. Проект предполагал противотанковые рвы, наблюдательные вышки, сигнализацию, опорные пункты для пограничников на протяжении двух тысяч километров. Однако позже из-за недостаточного финансирования Украина отсрочила завершение строительства "стены Яценюка" до 2025 года.

По словам Монастырского, теперь упор будет сделан на усовершенствование границы, которая должна стать "интеллектуальной": на рубежах нужно установить камеры, которые работают в любую погоду, сенсорные, вибрационные и тепловизионные устройства.

"Сегодня я увидел совсем другой уровень обустройства границы. Это "интеллектуальная граница", требующая минимального вмешательства человека. И даже из Киева можно отследить нарушения рубежей государства... Участок протяжённостью более 100 километров уже обустроен. Но у нас ещё тысячи километров необорудованной границы", — сказал он.