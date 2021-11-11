Нападающий СКА Матвей Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по хоккею. Он принял участие в матче Кубка Карьяла против Финляндии.

Форвард вышел на лёд в возрасте 16 лет, 11 месяцев и 2 дней. Ранее рекорд сборной России принадлежал Александру Овечкину, сыгравшему за сборную в возрасте 17 лет, 11 месяцев и 15 дней.

Кроме того, Мичков побил абсолютный рекорд отечественного хоккея, принадлежавший Владиславу Третьяку. Легендарный вратарь впервые сыграл за сборную СССР в возрасте 17 лет, 7 месяцев и 8 дней.

В 2020 году форвард стал самым результативным игроком в истории юношеских Олимпийских игр, набрав в четырёх встречах в Лозанне 14 очков (девять шайб и пять результативных передач). По итогам турнира Мичков завоевал золото в составе сборной России. В сентябре он дебютировал в КХЛ. В десяти встречах за СКА 16-летний нападающий набрал три очка.