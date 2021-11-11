Фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят Кубок Австрии
Также с турнира в Граце снялись россияне Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин.
Фото © Instagram / liza_tuktik
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не примут участия в Кубке Австрии. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Турнир серии "Челленджер" в Граце стартует 12 ноября. Также с соревнований снялись россияне Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин.
По информации телеканала, у Туктамышевой поднялась температура, другие наши спортсмены испытывают недомогание. При этом, по словам Когана, ни у кого из спортсменов нет подозрений на коронавирус.
"Если вы знаете о том, что у Коляды и Туктамышевой температура, то у вас большая прозорливость. То, что они снялись… Снялись. Для меня удивительно, при чём тут всё остальное", — отметил генеральный директор ФФККР.
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