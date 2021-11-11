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Фигуристы Туктамышева и Коляда пропустят Кубок Австрии

Также с турнира в Граце снялись россияне Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин.

11 ноября, 15:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CVI-LKZgXH0/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">liza_tuktik</a></p>

Фото © Instagram / liza_tuktik

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не примут участия в Кубке Австрии. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Турнир серии "Челленджер" в Граце стартует 12 ноября. Также с соревнований снялись россияне Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин.

По информации телеканала, у Туктамышевой поднялась температура, другие наши спортсмены испытывают недомогание. При этом, по словам Когана, ни у кого из спортсменов нет подозрений на коронавирус.

"Если вы знаете о том, что у Коляды и Туктамышевой температура, то у вас большая прозорливость. То, что они снялись… Снялись. Для меня удивительно, при чём тут всё остальное", отметил генеральный директор ФФККР.

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Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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