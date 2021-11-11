Сборная России по футболу назвала стартовый состав на заключительный домашний матч в этом году — против Кипра.

В воротах сыграет Матвей Сафонов. В центр обороны с первых минут выйдут Максим Осипенко и Игорь Дивеев, а по флангам Сергей Терехов и Алексей Сутормин. Чуть выше расположатся Александр Головин, Даниил Фомин и Александр Ерохин. Группу атаки составят Андрей Мостовой, Фёдор Смолов и Алексей Миранчук.