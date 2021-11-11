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Не без экспериментов: Сборная России назвала состав на матч отбора ЧМ-2022 с Кипром

Для команды Валерия Карпина сегодняшняя встреча станет одной из решающих в борьбе за выход на мундиаль.

11 ноября, 15:33

Фото © РФС

Сборная России по футболу назвала стартовый состав на заключительный домашний матч в этом году — против Кипра.

В воротах сыграет Матвей Сафонов. В центр обороны с первых минут выйдут Максим Осипенко и Игорь Дивеев, а по флангам Сергей Терехов и Алексей Сутормин. Чуть выше расположатся Александр Головин, Даниил Фомин и Александр Ерохин. Группу атаки составят Андрей Мостовой, Фёдор Смолов и Алексей Миранчук.

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Матч Россия — Кипр начнётся в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге и станет одной из решающих для нашей сборной в борьбе за выход на ЧМ-2022.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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