Российский рэпер признался, что зарезал отца ножом в разгар ссоры

Российский рэпер Kliff признался, что в ходе ссоры убил своего отца. Всё произошло в селе Суворовском Усть-Лабинского района Краснодарского края, сообщает kp.ru со ссылкой на краевое управление Следственного комитета.

Трагедия случилась ещё в октябре, однако признался музыкант только сейчас. По данным следствия, между родственниками случился сильный конфликт на бытовой почве, тогда исполнитель взял нож и нанёс отцу не менее трёх ударов в область сердца, в результате мужчина скончался на месте.

Рэпера задержали, правоохранителям он признался, что в тот момент был сильно пьян, однако точная причина конфликта неизвестна. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.

Судя по опубликованным в соцсетях исполнителя фотографиям, у него самого есть дети. В составе группы Tokkata Kliff записал пять музыкальных альбомов и выпустил десять синглов.