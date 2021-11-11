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Российский рэпер признался, что зарезал отца ножом в разгар ссоры

В момент совершения преступления музыкант был сильно пьян, в отношении него возбуждено уголовное дело.

11 ноября, 16:36
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-32024474?z=photo-32024474_457239107/photos-32024474" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kliff (Tokkata)</a></p>

Фото © VK / Kliff (Tokkata)

Российский рэпер Kliff признался, что в ходе ссоры убил своего отца. Всё произошло в селе Суворовском Усть-Лабинского района Краснодарского края, сообщает kp.ru со ссылкой на краевое управление Следственного комитета.

Трагедия случилась ещё в октябре, однако признался музыкант только сейчас. По данным следствия, между родственниками случился сильный конфликт на бытовой почве, тогда исполнитель взял нож и нанёс отцу не менее трёх ударов в область сердца, в результате мужчина скончался на месте.

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Рэпера задержали, правоохранителям он признался, что в тот момент был сильно пьян, однако точная причина конфликта неизвестна. В отношении него возбуждено уголовное дело. Обстоятельства устанавливаются.

Судя по опубликованным в соцсетях исполнителя фотографиям, у него самого есть дети. В составе группы Tokkata Kliff записал пять музыкальных альбомов и выпустил десять синглов.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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