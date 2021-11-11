Российская телеведущая Дана Борисова заболела коронавирусом. Об этом она сама рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".

"У меня ковид. Весь набор симптомов: сухой кашель, жжение в носу, температура высокая, страшно очень", — сказала светская львица.

Борисова отметила, что ещё никогда не болела коронавирусом, а также не прививалась. Она добавила, что вызвала врачей на дом, однако не уточнила, будут ли её госпитализировать.