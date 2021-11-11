"Весь набор симптомов": Дана Борисова заболела ковидом
Телеведущая отметила, что ей очень страшно. Звезда ещё никогда не болела коронавирусом, а также не прививалась. По словам Даны, она уже вызвала медиков на дом.
Дана Борисова. Фото © Instagram / danaborisova_official
Российская телеведущая Дана Борисова заболела коронавирусом. Об этом она сама рассказала в беседе с "Вечерней Москвой".
"У меня ковид. Весь набор симптомов: сухой кашель, жжение в носу, температура высокая, страшно очень", — сказала светская львица.
Борисова отметила, что ещё никогда не болела коронавирусом, а также не прививалась. Она добавила, что вызвала врачей на дом, однако не уточнила, будут ли её госпитализировать.
Ранее Лайф рассказывал, что певица Анастасия Спиридонова слегла с ковидом перед родами. Звезда шоу "Точь-в-точь" призналась, что не поставила прививку от коронавируса, и призвала всех не повторять её ошибку.
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