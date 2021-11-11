Автоюрист объяснил, что может грозить брату Нурмагомедова за наезд на полицейского

Автоюрист Алексей Чугаев в беседе с Лайфом рассказал, что может грозить двоюродному брату экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усману за наезд на сотрудника полиции. По словам юриста, есть несколько вариантов развития событий.

"При причинении вреда здоровью возбуждается статья КоАП РФ 12.24 ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". — Прим. Лайфа) и проводится экспертиза. Если у пострадавшего просто ушибы, то есть вероятность, что по 12.24 они не будут привлечены к ответственности", — пояснил эксперт.