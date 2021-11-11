Автоюрист объяснил, что может грозить брату Нурмагомедова за наезд на полицейского
То, какую именно статью вменят молодому человеку, будет во многом зависеть от показаний потерпевшего и свидетелей, отметил собеседник.
Усман Нурмагомедов. Фото © Instagram / usman_nurmagomedov
Автоюрист Алексей Чугаев в беседе с Лайфом рассказал, что может грозить двоюродному брату экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усману за наезд на сотрудника полиции. По словам юриста, есть несколько вариантов развития событий.
"При причинении вреда здоровью возбуждается статья КоАП РФ 12.24 ("Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". — Прим. Лайфа) и проводится экспертиза. Если у пострадавшего просто ушибы, то есть вероятность, что по 12.24 они не будут привлечены к ответственности", — пояснил эксперт.
То, какая конкретно статья будет вменяться Нурмагомедову и его товарищу, будет во многом зависеть от показаний потерпевшего и свидетелей. К примеру, если правоохранитель требовал остановиться, а молодые люди этого не сделали и продолжили движение, то будет вменяться "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции", а за этим уже следует арест.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и вместо того, чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков.
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