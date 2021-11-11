Парламент Чечни предложил запретить упоминать в СМИ национальность преступников

Парламент Чеченской Республики готовит на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, запрещающий распространять в СМИ информацию о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Об этом сообщает ЧГТРК "Грозный".

"Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что автором законопроекта является председатель чеченского парламента Магомед Даудов. По его мнению, установление подобного запрета обусловлено "необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира" в РФ.

Предполагается, что изменения могут внести в федеральный закон "О средствах массовой информации" и в "Кодекс РФ об административных правонарушениях". Законопроект также предусматривает административную ответственность за распространение данных о национальности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.