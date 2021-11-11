Генпрокуратура просит суд ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал"

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал"*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Отмечается, что поводом для этого стали "систематические нарушения законодательства об иностранных агентах". Заседание по иску назначено на утро 25 ноября.

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст объявил "Российскую ЛГБТ-сеть"* и адвоката Ивана Павлова** иноагентами. Также в список попало четыре юриста из прекратившей деятельность "Команды 29".