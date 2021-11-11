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Генпрокуратура просит суд ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал"

Отмечается, что поводом для этого стали "систематические нарушения законодательства об иностранных агентах".

11 ноября, 15:49
<p>Фото © Генпрокуратура РФ</p>

Фото © Генпрокуратура РФ

Генеральная прокуратура РФ подала иск в Верховный суд с требованием ликвидировать международную правозащитную организацию "Мемориал"*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

Отмечается, что поводом для этого стали "систематические нарушения законодательства об иностранных агентах". Заседание по иску назначено на утро 25 ноября.

ООО "Как бы инагент" признано иноагентом

ООО "Как бы инагент" признано иноагентом

Ранее Лайф рассказывал, что Минюст объявил "Российскую ЛГБТ-сеть"* и адвоката Ивана Павлова** иноагентами. Также в список попало четыре юриста из прекратившей деятельность "Команды 29".

* Организации внесены в реестр СМИ-иноагентов.

** Указанное лицо включено в список иностранных агентов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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