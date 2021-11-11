Путин провёл второй за два дня телефонный разговор с Меркель
Лидеры обсудили обстановку на границе Польши и Белоруссии и активность США и сил НАТО в Чёрном море.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель, EPA / KAY NIETFELD / POOL
Президент РФ Владимир Путин провёл второй за два дня телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Лидеры продолжили обсуждение обстановки на границе Польши и Белоруссии, глава российского государства предложил восстановить контакты между государствами ЕС и Минском для решения миграционного кризиса.
Кроме того, Владимир Путин обратил внимание Ангелы Меркель на деструктивную политику Киева и провокационную активность сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.
"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который всё больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности Вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море", — говорится в сообщении Кремля.
Напомним, 10 ноября состоялся ещё один телефонный разговор между Путиным и Меркель по инициативе немецкой стороны. Лидеры обсудили кризис, который сейчас разворачивается на границе Белоруссии и Польши. Меркель попросила Путина повлиять на Минск. Она также назвала бесчеловечной и неприемлемой "инструментализацию" беженцев со стороны "белорусского режима".
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