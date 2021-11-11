Путин провёл второй за два дня телефонный разговор с Меркель

Президент РФ Владимир Путин провёл второй за два дня телефонный разговор с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Лидеры продолжили обсуждение обстановки на границе Польши и Белоруссии, глава российского государства предложил восстановить контакты между государствами ЕС и Минском для решения миграционного кризиса.

Кроме того, Владимир Путин обратил внимание Ангелы Меркель на деструктивную политику Киева и провокационную активность сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море.

"При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который всё больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского комплекса мер ударные беспилотные аппараты. Отмечен также дестабилизирующий и опасный характер провокационной активности Вооружённых сил США и ряда других стран НАТО в Чёрном море", — говорится в сообщении Кремля.