Эпидемиологи Роспотребнадзора объяснили отказ приравнять отрицательный ПЦР к QR-коду

В НИИ Роспотребнадзора поддержали решение введения обязательного QR-кода и объяснили, почему их нельзя приравнивать к отрицательному ПЦР-тесту. По словам замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяны Руженцовой, это необходимо для снижения риска инфицирования людей.

"А вместе с этим риск тяжёлого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета", — приводит её слова РБК.

По словам Руженцовой, на сегодняшний день прошло достаточно времени, чтобы имевшие временные медотводы граждане смогли вакцинироваться.

В свою очередь эпидемиолог Наталья Пшеничная заметила, что это решение объясняется введением сертификата о вакцинации нового образца, где будут отражены противопоказания к прививке, если такие присутствуют. При этом она считает, что к февралю 2022 года у России есть шанс выйти на необходимый уровень коллективного иммунитета с учётом возросших темпов вакцинации.

По мнению Пшеничной, введение QR-кодов для общественных мест и транспорта жизненно необходимо, потому что позволит значительно снизить возможность столкнуться с инфицированным вирусом человеком, который может распространять вирус, когда снимает или приспускает маску.