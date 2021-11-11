Эпидемиологи Роспотребнадзора объяснили отказ приравнять отрицательный ПЦР к QR-коду
По их мнению, с учётом увеличенных темпов вакцинации у России есть шанс достичь необходимого уровня коллективного иммунитета к февралю.
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В НИИ Роспотребнадзора поддержали решение введения обязательного QR-кода и объяснили, почему их нельзя приравнивать к отрицательному ПЦР-тесту. По словам замдиректора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Татьяны Руженцовой, это необходимо для снижения риска инфицирования людей.
"А вместе с этим риск тяжёлого течения и смерти для тех, кто имеет отрицательный результат ПЦР-теста, но не имеет иммунитета", — приводит её слова РБК.
По словам Руженцовой, на сегодняшний день прошло достаточно времени, чтобы имевшие временные медотводы граждане смогли вакцинироваться.
В свою очередь эпидемиолог Наталья Пшеничная заметила, что это решение объясняется введением сертификата о вакцинации нового образца, где будут отражены противопоказания к прививке, если такие присутствуют. При этом она считает, что к февралю 2022 года у России есть шанс выйти на необходимый уровень коллективного иммунитета с учётом возросших темпов вакцинации.
По мнению Пшеничной, введение QR-кодов для общественных мест и транспорта жизненно необходимо, потому что позволит значительно снизить возможность столкнуться с инфицированным вирусом человеком, который может распространять вирус, когда снимает или приспускает маску.
Ранее Лайф рассказывал, что федеральный оперштаб по борьбе с распространением коронавируса официально сообщил о подготовке законопроектов о введении обязательных QR-кодов на транспорте, в кафе и магазинах. О внесении этих инициатив в Госдуму обещают сообщить дополнительно. Детали законопроекта не приводятся.
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