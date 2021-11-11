Солист Artik & Asti рассказал, чем займётся после распада группы

Украинский исполнитель Artik (Артём Умрихин) при создании группы Artik & Asti вдохновлялся текстами, образом и музыкой коллектива "Руки вверх!". Об этом музыкант рассказал в прямом эфире в виртуальной аудиокомнате "СберЗвука". Пресс-релиз есть в распоряжении Лайфа.

"Параллель с "Руки вверх!" возникает неспроста. Эта группа легендарная, и я их обожал в детстве. Это эталон того, как 25 лет находиться в шоу-бизнесе и собирать стадионы. Когда я выбирал формат и направление для Artik & Asti ещё 10 лет назад, не буду обманывать ни себя, ни слушателей, да, был ориентир на группу "Руки вверх!" в том числе. Танцевальная музыка, песни о любви, позитив, добро — всё это отголоски того детства и той музыки "Руки вверх!", на которой я рос", — признался Умрихин.

Он также рассказал, что в связи с уходом Анны Дзюбы из группы приходится искать замену артистке. Поиски уже идут, но это очень серьёзная задача, её не решить за несколько дней. А поскольку Artik & Asti — "группа серьёзного уровня", новый человек должен вселять чёткую уверенность. Вместе с тем Умрихин рассказал, что для него неважно, если ли у начинающего артиста образование или нет.

"Есть талант от природы. Я слышу частоты, которые меня цепляют. Если я не оценил чей-то голос, то это просто не моё, и больше ничего. Мне достаточно послушать куплет и припев, чтобы оценить песню. Что касается вокала — бывает с первых трёх секунд понятно, нравится мне это или нет", — отметил он.

Кроме того, по словам артиста, не существует единой формулы успеха хита. У каждого исполнителя она своя. Причём формула находится в тот момент, когда артист чувствует аудиторию и понимает, кому хит будет близок и как может быть услышан: "Если вы понимаете, что ваши песни для Димы Билана, то делайте всё, чтобы он вас услышал", — добавил Умрихин.