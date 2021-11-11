На Земле заканчивается кислород. Он иссякнет если не из-за изменения климата, то потому, что его запасы "сожжёт" Солнце. Об этом узнали исследователи из NASA, сообщает издание Frankfurter Rundschau.

Чтобы рассчитать, когда на Земле закончится воздух, учёные смоделировали климатические, биологические и геологические системы нашей планеты. В ходе исследования они выяснили, что "насыщенная кислородом атмосфера Земли не задержится долго". Согласно расчётам учёных, через миллиард лет наша планета уже не будет пригодна для сложной аэробной жизни, поскольку процент кислорода в атмосфере будет слишком низок — менее 1%. На сегодняшний день этот показатель составляет 21%.

Причиной тому, согласно исследованию, послужит Солнце, которое будет становиться горячее, следовательно, энергичнее. В результате содержание углекислого газа в атмосфере резко начнёт снижаться, ведь CO2 поглощает тепло, а потом распадается.

"В будущем уровень углекислого газа в атмосфере будет настолько низким, что фотосинтезирующие организмы — включая растения — больше не смогут производить кислород и выживать. Массовое вымирание этих фотосинтезирующих организмов станет основной причиной огромного снижения уровня кислорода. В то же время содержание метана в воздухе, по оценкам учёных, увеличится в десять тысяч раз, что ещё больше усилит парниковый эффект", — говорится в материале.

Учёные предполагают, что на Земле сначала будет сохраняться высокое содержание кислорода, а потом оно резко упадёт, и тогда случится "кислородная катастрофа", как это произошло около 2,4 млрд лет назад. "Падение кислорода будет очень, очень критическим — его будет примерно в миллион раз меньше, чем сегодня", — сказал один из исследователей. При этом изменения в атмосфере нашей планеты будут происходить со стремительной скоростью: кислород иссякнет всего за 10 тысяч лет.