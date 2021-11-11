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Мальчику с СМА, которому Моргенштерн помог собрать деньги на лекарство, сделали "укол жизни"

Маленький Илья получил инъекцию "Золгенсмы", препарат стоит 168 миллионов рублей. Рэпер присоединился к сбору, когда не было и половины нужной суммы.

11 ноября, 15:06
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/smailik_iluwa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">smailik_iluwa</a></p>

Фото © Instagram / smailik_iluwa

Мальчику Илье из Краснодарского края со спинальной мышечной атрофией (СМА), которому рэпер Моргенштерн помог собрать средства на лекарство, сделали спасительный укол. Об этом сообщается в профиле "Инстаграма", посвящённом малышу.

"Это случилось! Сегодня Илье поставили инъекцию "Золгенсмы". 11.11 — официальный второй день рождения Илюши", — говорится в публикации.

Отметим, что укол "Золгенсмы" стоит 168 миллионов рублей. Рэпер присоединился к сбору, когда не было и половины нужной суммы. Он перевёл несколько миллионов из собственных средств, а также привлёк внимание к проблеме малыша в соцсетях.

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"Ну всё, Илюха обкололся и лежит", — написал исполнитель у себя в сториз "Инстаграма".

Ранее Лайф рассказывал, что в Волгограде малыш со СМА получил "укол жизни" за 160 миллионов рублей. Мама мальчика рассказала, что почти половину суммы перечислил неизвестный меценат.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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