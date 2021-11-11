Мальчику с СМА, которому Моргенштерн помог собрать деньги на лекарство, сделали "укол жизни"
Маленький Илья получил инъекцию "Золгенсмы", препарат стоит 168 миллионов рублей. Рэпер присоединился к сбору, когда не было и половины нужной суммы.
Фото © Instagram / smailik_iluwa
Мальчику Илье из Краснодарского края со спинальной мышечной атрофией (СМА), которому рэпер Моргенштерн помог собрать средства на лекарство, сделали спасительный укол. Об этом сообщается в профиле "Инстаграма", посвящённом малышу.
"Это случилось! Сегодня Илье поставили инъекцию "Золгенсмы". 11.11 — официальный второй день рождения Илюши", — говорится в публикации.
Отметим, что укол "Золгенсмы" стоит 168 миллионов рублей. Рэпер присоединился к сбору, когда не было и половины нужной суммы. Он перевёл несколько миллионов из собственных средств, а также привлёк внимание к проблеме малыша в соцсетях.
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"Ну всё, Илюха обкололся и лежит", — написал исполнитель у себя в сториз "Инстаграма".
Ранее Лайф рассказывал, что в Волгограде малыш со СМА получил "укол жизни" за 160 миллионов рублей. Мама мальчика рассказала, что почти половину суммы перечислил неизвестный меценат.
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