Мальчику с СМА, которому Моргенштерн помог собрать деньги на лекарство, сделали "укол жизни"

Мальчику Илье из Краснодарского края со спинальной мышечной атрофией (СМА), которому рэпер Моргенштерн помог собрать средства на лекарство, сделали спасительный укол. Об этом сообщается в профиле "Инстаграма", посвящённом малышу.

"Это случилось! Сегодня Илье поставили инъекцию "Золгенсмы". 11.11 — официальный второй день рождения Илюши", — говорится в публикации.

Отметим, что укол "Золгенсмы" стоит 168 миллионов рублей. Рэпер присоединился к сбору, когда не было и половины нужной суммы. Он перевёл несколько миллионов из собственных средств, а также привлёк внимание к проблеме малыша в соцсетях.

"Ну всё, Илюха обкололся и лежит", — написал исполнитель у себя в сториз "Инстаграма".