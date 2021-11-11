Суд отправил россиянина на три года в колонию по делу о контрабанде запчастей С-300 на Украину
Он помогал приговорённому в прошлом году к 12 годам тюрьмы бывшему украинскому футболисту находить комплектующие техники.
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Московский городской суд приговорил гражданина России Джованни Михая к трём годам колонии за участие в контрабанде запчастей зенитно-ракетных комплексов С-300 на Украину. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Москве и области.
Установлено, что осуждённый в 2019 году помогал бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, получившему в декабре 2020-го 12 лет колонии за шпионаж, приобретать комплектующие ЗРК с целью их дальнейшей контрабанды.
Задержан Михай был в сентябре прошлого года в Пензе. Приговор суда уже вступил в законную силу.
Ранее Лайф сообщал, что в Казахстане россиянина задержали за попытку вывезти в Китай две тонны бивней мамонта. Общая стоимость ископаемых останков оценивается в более чем 29 миллионов рублей. Подозреваемого поместили под стражу.
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