Суд отправил россиянина на три года в колонию по делу о контрабанде запчастей С-300 на Украину

Московский городской суд приговорил гражданина России Джованни Михая к трём годам колонии за участие в контрабанде запчастей зенитно-ракетных комплексов С-300 на Украину. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Москве и области.

Установлено, что осуждённый в 2019 году помогал бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, получившему в декабре 2020-го 12 лет колонии за шпионаж, приобретать комплектующие ЗРК с целью их дальнейшей контрабанды.

Задержан Михай был в сентябре прошлого года в Пензе. Приговор суда уже вступил в законную силу.