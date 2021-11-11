Агата Муцениеце предложила наказывать женщин за харассмент так же, как мужчин

Женщин необходимо наказывать за домогательства точно так, как мужчин. Такое мнение выразила знаменитая российская актриса латвийского происхождения Агата Муцениеце. Она отметила, что некоторые артистки зачастую сами провоцируют харассмент в обмен на роль. При этом конкретных имён Муцениеце, конечно же, не привела.

"Почему женщинам разрешено это предлагать и получать за это дивиденды? Тогда и их надо наказывать за то, что они вообще в целом этим пользуются. А они этим пользуются. Страдают невинные, слабые из-за того, что женщине это позволили в какой-то момент", — сказала актриса в ютуб-шоу на канале "Есть вопросики" с Идой Галич.

Муцениеце отметила, что в теме харассмента в принципе довольно размытые границы, при этом люди сталкиваются с домогательствами далеко не только в сфере кинематографа. Она также поделилась, что в начале карьеры ей приходилось сталкиваться с подобным. Однако, что конкретно тогда произошло, так и осталось загадкой для широкой публики — бывшая жена Павла Прилучного решила опустить эту информацию.