Учёные предупредили человечество о возможном дефиците кислорода

Исследователи Технологического института Джорджии рассказали, что человечество может столкнуться с дефицитом кислорода. Есть вероятность, что его может стать на планете в миллион раз меньше, пишет ScienceAlert.

По словам учёных, Земля может вернуться в состояние, в котором она находилась до так называемой кислородной катастрофы около 2,4 миллиарда лет назад. В то время газ практически отсутствовал в атмосфере планеты, но позже начал накапливаться. Из-за таких изменений на планете погибли некоторые виды и появились новые.

Активность Солнца в атмосфере сейчас постоянно увеличивается, излучение расщепляет углекислый газ, что приводит к вымиранию растений, которые вырабатывают кислород. В перспективе содержание этого вещества в воздушной оболочке планеты вернётся к показателям, которые наблюдались в древности, отмечают учёные.