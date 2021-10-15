Учёные предупредили человечество о возможном дефиците кислорода
Если это случится, то все зависящие от него живые организмы на планете погибнут.
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Исследователи Технологического института Джорджии рассказали, что человечество может столкнуться с дефицитом кислорода. Есть вероятность, что его может стать на планете в миллион раз меньше, пишет ScienceAlert.
По словам учёных, Земля может вернуться в состояние, в котором она находилась до так называемой кислородной катастрофы около 2,4 миллиарда лет назад. В то время газ практически отсутствовал в атмосфере планеты, но позже начал накапливаться. Из-за таких изменений на планете погибли некоторые виды и появились новые.
Активность Солнца в атмосфере сейчас постоянно увеличивается, излучение расщепляет углекислый газ, что приводит к вымиранию растений, которые вырабатывают кислород. В перспективе содержание этого вещества в воздушной оболочке планеты вернётся к показателям, которые наблюдались в древности, отмечают учёные.
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Исследователи считают, что, когда такой момент вновь наступит на Земле, это обернётся гибелью для людей и большинства других живых существ, которым для существования нужен кислород, а на планете будут царствовать микробные организмы.
Ранее научный сотрудник Пулковской обсерватории, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников рассказал об опасности супервспышек на Солнце.
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