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Учёные предупредили человечество о возможном дефиците кислорода

Если это случится, то все зависящие от него живые организмы на планете погибнут.

15 октября, 08:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Исследователи Технологического института Джорджии рассказали, что человечество может столкнуться с дефицитом кислорода. Есть вероятность, что его может стать на планете в миллион раз меньше, пишет ScienceAlert.

По словам учёных, Земля может вернуться в состояние, в котором она находилась до так называемой кислородной катастрофы около 2,4 миллиарда лет назад. В то время газ практически отсутствовал в атмосфере планеты, но позже начал накапливаться. Из-за таких изменений на планете погибли некоторые виды и появились новые.

Активность Солнца в атмосфере сейчас постоянно увеличивается, излучение расщепляет углекислый газ, что приводит к вымиранию растений, которые вырабатывают кислород. В перспективе содержание этого вещества в воздушной оболочке планеты вернётся к показателям, которые наблюдались в древности, отмечают учёные.

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Исследователи считают, что, когда такой момент вновь наступит на Земле, это обернётся гибелью для людей и большинства других живых существ, которым для существования нужен кислород, а на планете будут царствовать микробные организмы.

Ранее научный сотрудник Пулковской обсерватории, кандидат физико-математических наук Кирилл Масленников рассказал об опасности супервспышек на Солнце.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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