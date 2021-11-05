Пять безголосых певиц российской эстрады
Ведь слушать их вживую — больше наказание, чем то, за что кто-то решит заплатить свои кровно заработанные.
Фото © Instagram / ververa, glukozamusic
Ольга Бузова
Фото © VK / Ольга Бузова
На талантах Ольги Бузовой сложно сосредоточиться: она и телеведущая, и журналистка, и актриса, и певица. С такой нагрузкой никто не справится. Поэтому неважные вокальные данные девушки уже никого не удивляют. Ольга нередко поёт под фонограмму. Винить её в этом не стоит. Может, наоборот, можно даже поблагодарить, ведь Бузова никогда даже не училась петь.
© YouTube / Лучшие моменты
Вера Брежнева
Фото © Instagram / ververa
© YouTube / Авторадио
Без Веры Брежневой сложно представить золотой состав "ВИА Гры", но нужно признать, её вокальные данные — последнее, что волновало фанатов на пике популярности группы. Не раз фанаты отмечали, что на концертах весь "удар" на себя принимает бэк-вокал звезды. А сколько раз девушка шокировала зрителей вокалом — не счесть. Когда девушка пришла на "Голос. Дети", ребятишкам пришлось затыкать уши.
Юлия Ковальчук
Фото © Instagram / juliakovalchuk
Юлия Ковальчук отлично звучала в группе "Блестящие", дополняя голоса других участниц. И, даже когда группа распалась, девушка выпустила два успешных альбома, в которых её голос звучит очень уверенно. Но все прекрасно понимают, что в студии звукорежиссёры могут творить чудеса с голосами даже самых слабых певиц. На концертах же оказалось, опыта Юлии всё равно не хватает, — она то и дело не попадает в ноты, а на верхних пускает петухов.
© YouTube / Авторадио
Натали
Фото © Instagram / natali_star74
© YouTube / ALAR film
Когда Натали стала известна в конце 90-х, мало кто думал о её вокальных данных. Хиты один за другим оккупировали радиостанции, а девушка ездила по стране, пытаясь заработать на своей популярности. На одном из таких концертов и был снят тот самый ролик, когда Натали упала со сцены, а её голос во время исполнения "Морской черепашки" даже не дрогнул. Больше никакие доказательства о несостоятельности девушки как певицы и не нужны.
Глюкоза
Фото © Instagram / glukozamusic
© YouTube / Reflex112
Когда на экранах России нулевых впервые появилась анимированная девчонка Глюкоза, никто не знал, кто стоит за её голосом. Теперь можно с уверенностью сказать — бесконечная компьютерная обработка. Электронный голос был довольно логичной частью имиджа "цифрового аватара", но Наталья Ионова вышла на сцену и спела своим настоящим голосом, всем стало ясно — певица из неё так себе. С тех пор прошло больше 15 лет, и звезда с музыкой не прощается. Её живой вокал мы слышим крайне редко, но, когда это происходит, никакого удовольствия никто не получает.
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