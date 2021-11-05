Пять безголосых певиц российской эстрады

Ольга Бузова

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На талантах Ольги Бузовой сложно сосредоточиться: она и телеведущая, и журналистка, и актриса, и певица. С такой нагрузкой никто не справится. Поэтому неважные вокальные данные девушки уже никого не удивляют. Ольга нередко поёт под фонограмму. Винить её в этом не стоит. Может, наоборот, можно даже поблагодарить, ведь Бузова никогда даже не училась петь.

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Вера Брежнева

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Без Веры Брежневой сложно представить золотой состав "ВИА Гры", но нужно признать, её вокальные данные — последнее, что волновало фанатов на пике популярности группы. Не раз фанаты отмечали, что на концертах весь "удар" на себя принимает бэк-вокал звезды. А сколько раз девушка шокировала зрителей вокалом — не счесть. Когда девушка пришла на "Голос. Дети", ребятишкам пришлось затыкать уши.

Юлия Ковальчук

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Юлия Ковальчук отлично звучала в группе "Блестящие", дополняя голоса других участниц. И, даже когда группа распалась, девушка выпустила два успешных альбома, в которых её голос звучит очень уверенно. Но все прекрасно понимают, что в студии звукорежиссёры могут творить чудеса с голосами даже самых слабых певиц. На концертах же оказалось, опыта Юлии всё равно не хватает, — она то и дело не попадает в ноты, а на верхних пускает петухов.

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Натали

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Когда Натали стала известна в конце 90-х, мало кто думал о её вокальных данных. Хиты один за другим оккупировали радиостанции, а девушка ездила по стране, пытаясь заработать на своей популярности. На одном из таких концертов и был снят тот самый ролик, когда Натали упала со сцены, а её голос во время исполнения "Морской черепашки" даже не дрогнул. Больше никакие доказательства о несостоятельности девушки как певицы и не нужны.

Глюкоза

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