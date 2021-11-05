Как выглядят люди за секунду до того, как с ними случится что-то неприятное

"Кажется, этот молодой человек держит себя на воде. Но истории известен только один человек, которому это удавалось, и это точно не он"

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"Когда приходишь на вечеринку, нужно быть настороже, чтобы не стать героем подобного кадра. Остаётся только догадываться, чем всё это закончилось"

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"А я ведь вам говорила! Никогда меня не слушаете!"

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"Эта девочка поскользнулась на луже от мыльных пузырей. Конечно, смеяться над этим нельзя, но..."

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"Прямо перед освежающим ударом..."

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"Кажется, самое время бежать"

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"У тебя была одна задача — донести еду до стола..."

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"Пытался сделать клёвую летнюю фотографию с ребятами, но вместо этого получил мячом по башке"

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"Та самая секунда, когда моя дочь наступила на детальку Lego. Ну и криков же было после этого..."

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"Я уверяю тебя, моя дорогая, мы хорошие родители!"

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