Как выглядят люди за секунду до того, как с ними случится что-то неприятное
50% успеха фотографа — умение сделать снимок в нужный момент. В подборке ниже — 10 именно таких фотографий.
"Кажется, этот молодой человек держит себя на воде. Но истории известен только один человек, которому это удавалось, и это точно не он"
"Когда приходишь на вечеринку, нужно быть настороже, чтобы не стать героем подобного кадра. Остаётся только догадываться, чем всё это закончилось"
"А я ведь вам говорила! Никогда меня не слушаете!"
"Эта девочка поскользнулась на луже от мыльных пузырей. Конечно, смеяться над этим нельзя, но..."
"Прямо перед освежающим ударом..."
"Кажется, самое время бежать"
"У тебя была одна задача — донести еду до стола..."
"Пытался сделать клёвую летнюю фотографию с ребятами, но вместо этого получил мячом по башке"
"Та самая секунда, когда моя дочь наступила на детальку Lego. Ну и криков же было после этого..."
"Я уверяю тебя, моя дорогая, мы хорошие родители!"
Такие "удачные" фотографии получаются у людей на удивление часто. На "Реддите" даже создали специальную тему PerfectTiming ("В идеальное время"), где пользователи Сети успели поделиться тысячами уморительных фотографий.
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