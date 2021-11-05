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Как выглядят люди за секунду до того, как с ними случится что-то неприятное

50% успеха фотографа — умение сделать снимок в нужный момент. В подборке ниже — 10 именно таких фотографий.

5 ноября, 09:30

Фото © Reddit / PerfectTiming

"Кажется, этот молодой человек держит себя на воде. Но истории известен только один человек, которому это удавалось, и это точно не он"

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"Когда приходишь на вечеринку, нужно быть настороже, чтобы не стать героем подобного кадра. Остаётся только догадываться, чем всё это закончилось"

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"А я ведь вам говорила! Никогда меня не слушаете!"

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"Эта девочка поскользнулась на луже от мыльных пузырей. Конечно, смеяться над этим нельзя, но..."

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"Прямо перед освежающим ударом..."

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"Кажется, самое время бежать"

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"У тебя была одна задача — донести еду до стола..."

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"Пытался сделать клёвую летнюю фотографию с ребятами, но вместо этого получил мячом по башке"

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"Та самая секунда, когда моя дочь наступила на детальку Lego. Ну и криков же было после этого..."

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

"Я уверяю тебя, моя дорогая, мы хорошие родители!"

Фото © Reddit / PerfectTiming

Фото © Reddit / PerfectTiming

Такие "удачные" фотографии получаются у людей на удивление часто. На "Реддите" даже создали специальную тему PerfectTiming ("В идеальное время"), где пользователи Сети успели поделиться тысячами уморительных фотографий.

Мама пошла в душ, отдав телефон дочке, но дошкольница случайно опозорила её перед всеми

Мама пошла в душ, отдав телефон дочке, но дошкольница случайно опозорила её перед всеми

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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