18-летней дочери Малафеева дали условный срок за наркотики, но отец оказался более жестоким

Суд вынес приговор 18-летней Ксении Малафеевой по делу о распространении наркотиков. Дочь бывшей звезды "Зенита" получила четыре года условно, к которым приплюсовались лечение от зависимости и улучшение ментального здоровья, пишет "Стархит". Гуманность вердикта обусловлена печальным состоянием девушки. Психологические проблемы и плохие отношения с отцом довели Ксюшу до отчаяния.

Фото © Instagram / officialmalafeeva

Это её ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели. Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учётом всех обстоятельств. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию Вячеслав Малафеев

Фото © Instagram / officialmalafeeva

Грустно наблюдать, как легенда "Зенита" в интервью YouTube-каналу "Sports интервью" пытается переложить с себя всю вину за поведение дочери, ведь юная Ксения явно не нуждалась в деньгах, чтобы распространять наркотики, — этот поступок был ошибкой и импульсивной попыткой выразить протест. Однако девочку не услышали те, кто должен был находиться рядом с ней и во всём её поддерживать, — её родители.

Фото © Instagram / malafeeva_ekaterina

Если изучить инстаграмы Вячеслава и Екатерины Малафеевых, то перед глазами встает картинка идеальной семьи. Влюблённые супруги вместе с радостными детьми путешествуют по миру или просто проводят время вместе. Вот только на всех снимках четыре человека — родители да двое сыновей, а где в это время находится Ксения? Неизвестно.

Фото © Instagram / officialmalafeeva

Строго говоря, опору в жизни Ксения потеряла ещё в семь лет, когда её мама — самый близкий на свете человек — погибла в автокатастрофе, вылетев на иномарке с проезжей части. Спустя год папа моментально нашёл новую возлюбленную, которая не смогла стать заменой Марине, но очень пыталась это сделать. Она поддерживала Ксению, как могла, вот только в семье скоро произошло пополнение — и всё внимание перешло малышу.

Фото © Instagram / officialmalafeeva

С тех пор покинутая всеми Ксения перешла в бунтарскую фазу, из которой не смогла выйти до сих пор. Она рано познакомилась со взрослым миром, устроив настоящий рок-н-ролл с алкоголем, сексом и наркотиками. Последние и привели её к настоящему краху. Девочка и так находилась в нестабильном психическом состоянии, а наркозависимость всё сделала лишь хуже. Логика и здравый смысл совсем покинули подростка, что и привело в марте 2021 года к скандалу, когда Ксению поймали с веществами.

Фото © Instagram / malafeeva_ekaterina

Девочку отправили в рязанскую реабилитационную клинику, где за восемь месяцев смогли помочь ей избавиться от зависимости. Теперь Ксении предстоит заняться вплотную своей психикой, чтобы восстановить ментальное здоровье и избавиться от расстройства пищевого поведения, которое однажды довело её до веса в 23 кг. Для лечения Ксении нужна безоговорочная поддержка родственников, однако ждёт ли это её дома — остаётся под вопросом.