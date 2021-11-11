В Рязани многодетный отец умер на входе в школу
Мужчина один воспитывал четверых детей — дочь и трёх сыновей, — младшие из которых ходили в первый класс.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
В Рязани многодетный отец-одиночка умер на входе в школу, сообщает "Рзн.инфо". Мужчине стало плохо, когда он шёл забирать детей из учебного заведения. Следователи подтвердили изданию инцидент.
Мужчина один воспитывал четверых детей — трёх сыновей и 23-летнюю дочь. Два мальчика ходили в первый класс, а ещё один — в четвёртый.
Директор школы рассказала, что сейчас дети находятся у ближайших родственников, их мать умерла несколько лет назад.
А в Пермском крае от коронавируса умерла 26-летняя журналистка. Болезнь у неё диагностировали во время второй беременности. Девушка была помещена в роддом, специально перепрофилированный для заботы о таких пациентках. Ребёнок выжил.
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