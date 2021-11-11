В Рязани многодетный отец умер на входе в школу

В Рязани многодетный отец-одиночка умер на входе в школу, сообщает "Рзн.инфо". Мужчине стало плохо, когда он шёл забирать детей из учебного заведения. Следователи подтвердили изданию инцидент.

Мужчина один воспитывал четверых детей — трёх сыновей и 23-летнюю дочь. Два мальчика ходили в первый класс, а ещё один — в четвёртый.

Директор школы рассказала, что сейчас дети находятся у ближайших родственников, их мать умерла несколько лет назад.