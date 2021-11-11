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Преподавателя МГУ и ВШЭ арестовали в Москве по обвинению в педофилии

По предварительным данным, жертвами Евгения Золина стали девочки 2015 и 2009 года рождения. Свою вину мужчина отрицает.

11 ноября, 15:36
<p>Евгений Золин. Фото © <a href="http://logic.math.msu.ru/staff/zolin/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт мехмата МГУ им. Ломоносова</a></p>

Евгений Золин. Фото © Сайт мехмата МГУ им. Ломоносова

Мещанский суд столицы заключил под стражу преподавателя МГУ имени Ломоносова и Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгения Золина по делу о педофилии. Как сообщает РИА "Новости", его обвиняют в эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.

По предварительным данным, жертвами Золина стали девочки 2015 и 2009 года рождения. Отмечается, что преступления якобы совершались в январе и июле в квартире преподавателя в Московской области. Стоит отметить, что все обвинения в свой адрес преподаватель отрицает.

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Добавим, что до последнего Золин работал старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ имени Ломоносова. Аналогичный пост он занимал и в ВШЭ.


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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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