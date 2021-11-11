Преподавателя МГУ и ВШЭ арестовали в Москве по обвинению в педофилии

Мещанский суд столицы заключил под стражу преподавателя МГУ имени Ломоносова и Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгения Золина по делу о педофилии. Как сообщает РИА "Новости", его обвиняют в эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних девочек.

По предварительным данным, жертвами Золина стали девочки 2015 и 2009 года рождения. Отмечается, что преступления якобы совершались в январе и июле в квартире преподавателя в Московской области. Стоит отметить, что все обвинения в свой адрес преподаватель отрицает.

Добавим, что до последнего Золин работал старшим научным сотрудником кафедры математической логики и теории алгоритмов в МГУ имени Ломоносова. Аналогичный пост он занимал и в ВШЭ.

