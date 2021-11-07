Жест из TikTok помог 16-летней девушке спастись от похитившего её педофила
Проезжающий мимо автомобилист увидел, что подросток показывает знакомый сигнал, и позвонил в службу 911.
Фото © Pixabay
В США в начале ноября родители заявили о пропаже 16-летней девушки. Спустя два дня неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил, что на заднем сиденье автомобиля видел девушку, которая показывала известный в "Тиктоке" жест. В тот же день подростка спасли.
Пленница рассказала, что 61-летний мужчина похитил её и повёз через несколько штатов в Огайо. В надежде на спасение она втайне от злоумышленника показывала проезжающим машинам сигнал, который был придуман Канадским женским фондом в 2020 году. По задумке авторов нужно сначала показать раскрытую ладонь с загнутым большим пальцем, а затем сжать её в кулак — это значит, что человек подвергается насилию и ему нужна помощь. Несмотря на то что жест был придуман год назад, большую известность он получил благодаря "Тиктоку".
DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL— Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021
Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:
1. Hold hand up with palm facing other person.
2. Tuck thumb into palm.
3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc
Как сообщает телеканал NBC News, похититель был арестован. Ему предъявили обвинения в незаконном лишении свободы человека и хранении сексуальных материалов с несовершеннолетним.
Ранее под Рязанью 14-летней девочке удалось спастись от похитителя, на ходу выпрыгнув из его машины. Школьница перебралась из багажника в салон, а затем без раздумий выбросилась через заднюю дверь.
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