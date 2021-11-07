Жест из TikTok помог 16-летней девушке спастись от похитившего её педофила

В США в начале ноября родители заявили о пропаже 16-летней девушки. Спустя два дня неизвестный позвонил в экстренные службы и сообщил, что на заднем сиденье автомобиля видел девушку, которая показывала известный в "Тиктоке" жест. В тот же день подростка спасли.

Пленница рассказала, что 61-летний мужчина похитил её и повёз через несколько штатов в Огайо. В надежде на спасение она втайне от злоумышленника показывала проезжающим машинам сигнал, который был придуман Канадским женским фондом в 2020 году. По задумке авторов нужно сначала показать раскрытую ладонь с загнутым большим пальцем, а затем сжать её в кулак — это значит, что человек подвергается насилию и ему нужна помощь. Несмотря на то что жест был придуман год назад, большую известность он получил благодаря "Тиктоку".