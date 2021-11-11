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В Турции заявили о непричастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе

В МИД республики отметили, что с огорчением наблюдают за сложной ситуацией, однако считают, что Анкара не является частью этой проблемы.

11 ноября, 15:45
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

МИД Турции прокомментировал новость о возможном введении санкций против ряда авиакомпаний, в числе которых "Аэрофлот" и Turkish Airlines, из-за ситуации на белорусско-польской границе. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о миграционном кризисе, однако Анкара частью проблемы не является.

"Мы с огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы, стороной, которой она не является, и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всём мире авиакомпании, как Turkish Airlines", — говорится в релизе.

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В МИД Турции отметили, что государство всегда отмечает важность принятия необходимых решений в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также призывает международное сообщество быть ответственным и отзывчивым в этом вопросе. При этом Анкара выразила надежду, что заинтересованные стороны решат проблему с осторожностью, а также подчеркнула, что готова оказать поддержку в преодолении этого вопроса.

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Напомним, издание Politico сообщило, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" и турецкую Turkish Airlines из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Список таких ограничений и компаний будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.

Как уже писал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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