В Турции заявили о непричастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе

МИД Турции прокомментировал новость о возможном введении санкций против ряда авиакомпаний, в числе которых "Аэрофлот" и Turkish Airlines, из-за ситуации на белорусско-польской границе. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о миграционном кризисе, однако Анкара частью проблемы не является.

"Мы с огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы, стороной, которой она не является, и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всём мире авиакомпании, как Turkish Airlines", — говорится в релизе.

В МИД Турции отметили, что государство всегда отмечает важность принятия необходимых решений в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также призывает международное сообщество быть ответственным и отзывчивым в этом вопросе. При этом Анкара выразила надежду, что заинтересованные стороны решат проблему с осторожностью, а также подчеркнула, что готова оказать поддержку в преодолении этого вопроса.