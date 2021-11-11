В Турции заявили о непричастности к миграционному кризису на белорусско-польской границе
В МИД республики отметили, что с огорчением наблюдают за сложной ситуацией, однако считают, что Анкара не является частью этой проблемы.
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МИД Турции прокомментировал новость о возможном введении санкций против ряда авиакомпаний, в числе которых "Аэрофлот" и Turkish Airlines, из-за ситуации на белорусско-польской границе. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что сожалеют о миграционном кризисе, однако Анкара частью проблемы не является.
"Мы с огорчением наблюдаем за сложной ситуацией на границе, в которой оказались наши союзники Польша, Латвия и Литва из-за недостаточных мер по пресечению перехода через территорию Белоруссию граждан третьих стран… Однако мы отвергаем попытки показать Турцию частью этой проблемы, стороной, которой она не является, и считаем преднамеренным вовлечение в это такой уважаемой во всём мире авиакомпании, как Turkish Airlines", — говорится в релизе.
В МИД Турции отметили, что государство всегда отмечает важность принятия необходимых решений в борьбе с нелегальной миграцией и торговлей людьми, а также призывает международное сообщество быть ответственным и отзывчивым в этом вопросе. При этом Анкара выразила надежду, что заинтересованные стороны решат проблему с осторожностью, а также подчеркнула, что готова оказать поддержку в преодолении этого вопроса.
Напомним, издание Politico сообщило, что Евросоюз может наложить санкции на российскую компанию "Аэрофлот" и турецкую Turkish Airlines из-за потока мигрантов на белорусско-польской границе. Список таких ограничений и компаний будет утверждаться ЕК на этой неделе. Пакет разделён на две части. В одну входят люди и организации, в другую — те, кто якобы несёт ответственность за нарушения прав человека в Белоруссии.
Как уже писал Лайф, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
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