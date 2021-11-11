Опубликовано видео с братом Нурмагомедова в отделе полиции в Москве
Вероятно, именно оттуда он выкладывал в "Инстаграм" фотографии якобы из зала, пытаясь запутать всех.
Скриншот видео © Telegram-канал SHOT
Брата Нурмагомедова засняли в отделе полиции в Москве. Видео © Telegram-канал SHOT
Двоюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Усман попал в объективы камеры в отделе полиции в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
На кадрах заметно, как спортсмен пытается уклониться от камеры, однако всё равно попадает в поле зрения объектива.
Ранее Лайф сообщал, что Усман Нурмагомедов и его товарищ Камал Идрисов сбили капитана полиции на КПП при въезде в аэропорт Махачкалы. Сделали они это из-за того, что опаздывали на рейс в Москву, и вместо того чтобы остановиться, решили продолжить движение. В итоге в столице Нурмагомедова и его приятеля встречали сотрудники транспортной полиции. Вероятно, уже из отдела он и постил фотографии из зала, пытаясь запутать своих подписчиков.
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