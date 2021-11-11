Звезду фильма "Иваново детство" Малявину тайно похоронили рядом с Началовой
Как сообщают СМИ, минимальная цена места составляет 1 163 610 рублей и зависит от престижности участка.
Фото © ТАСС / Борис Виленкин, Георгий Тер-Ованесов
Советскую и российскую актрису Валентину Малявину, скончавшуюся 30 октября, похоронили на Троекуровском кладбище без огласки и многолюдной церемонии прощания. Об этом на своей странице в Facebook сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров.
Как сообщают "Дни.ру", актрису похоронили на Троекуровском кладбище рядом с умершей в марте 2019 года певицей Юлией Началовой. По данным издания, минимальная цена места на кладбище в настоящее время составляет 1 163 610 рублей и зависит от престижности участка.
Напомним, звезда фильма "Иваново детство" в возрасте 80 лет умерла в доме престарелых. У актрисы была богатая творческая биография и крайне несчастливая судьба. Она выходила замуж пять раз, а также была приговорена к девяти годам по обвинению в убийстве третьего супруга.
Малявина сыграла более 40 ролей в кино. Она снималась в знаменитом фильме Андрея Тарковского "Иваново детство", играла в картинах "Дневные поезда", "Подсолнух", "Осенние соблазны".
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