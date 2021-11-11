Депутат Нифантьев указал на важность информационного волонтёрства в борьбе с ковидом
Команда от "Единой России" ежедневно выполняет заявки находящихся на вынужденной самоизоляции россиян на фоне эпидемии коронавирусной инфекции.
Фото © Пресс-служба ресурсного центра "Мосволонтёр"
Региональный волонтёрский центр "Единой России" в Москве отработал в 2020 году в рамках акции #МыВместе 2807 заявок на покупку продуктов и лекарственных средств. На сегодняшний день эта работа на фоне эпидемии коронавируса активно продолжается. Вместе с тем в достижении массового иммунитета к ковиду поможет информационное волонтёрство, считает руководитель центра, депутат Госдумы Евгений Нифантьев.
Парламентарий рассказал, что команда ЕР, в которую входят депутаты муниципальных учреждений, Мосгордумы и Госдумы, ежедневно выполняет заявки находящихся на вынужденной самоизоляции россиян. Также немаловажно сосредоточиться на информационной работе с населением, чтобы объяснить антипрививочникам необходимость вакцинации от ковида.
"Есть только два способа приобрести иммунитет — переболеть или поставить прививку, и второе — гораздо безопаснее для здоровья", — сказал Нифантьев в ходе встречи московских волонтёров, которая прошла на базе ресурсного центра "Мосволонтёр".
Однако, по его словам, если каждый волонтёр расскажет своему другу или соседу-антипрививочнику о собственном позитивном опыте вакцинации или о негативном опыте перенесённой болезни, тогда получится развеять мифы о прививках. Нифантьев отметил, что антипрививочники не предлагают никакой альтернативы, поэтому информационное волонтёрство — мера необходимая.
Напомним, в октябре в столице и по всей России заработали штабы акции #МыВместе. Сообщалось, что волонтёры помогали одиноким людям, которые были вынуждены находиться на самоизоляции в длинные выходные.
Ранее в Кремле допустили введение новых ограничений при недостижении массового иммунитета к ковиду. Если в ближайшие месяцы не удастся достичь необходимого уровня, начнётся усиленное распространение коронавирусной инфекции, будет рост числа заболевших и госпитализированных.
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