Депутат Нифантьев указал на важность информационного волонтёрства в борьбе с ковидом

Региональный волонтёрский центр "Единой России" в Москве отработал в 2020 году в рамках акции #МыВместе 2807 заявок на покупку продуктов и лекарственных средств. На сегодняшний день эта работа на фоне эпидемии коронавируса активно продолжается. Вместе с тем в достижении массового иммунитета к ковиду поможет информационное волонтёрство, считает руководитель центра, депутат Госдумы Евгений Нифантьев.

Парламентарий рассказал, что команда ЕР, в которую входят депутаты муниципальных учреждений, Мосгордумы и Госдумы, ежедневно выполняет заявки находящихся на вынужденной самоизоляции россиян. Также немаловажно сосредоточиться на информационной работе с населением, чтобы объяснить антипрививочникам необходимость вакцинации от ковида.

"Есть только два способа приобрести иммунитет — переболеть или поставить прививку, и второе — гораздо безопаснее для здоровья", — сказал Нифантьев в ходе встречи московских волонтёров, которая прошла на базе ресурсного центра "Мосволонтёр".

Однако, по его словам, если каждый волонтёр расскажет своему другу или соседу-антипрививочнику о собственном позитивном опыте вакцинации или о негативном опыте перенесённой болезни, тогда получится развеять мифы о прививках. Нифантьев отметил, что антипрививочники не предлагают никакой альтернативы, поэтому информационное волонтёрство — мера необходимая.

Напомним, в октябре в столице и по всей России заработали штабы акции #МыВместе. Сообщалось, что волонтёры помогали одиноким людям, которые были вынуждены находиться на самоизоляции в длинные выходные.