Беженка потеряла сознание на границе Белоруссии и Польши
А ещё одну мигрантку — беременную — доставили в больницу Гродненской области, однако спасти плод врачам не удалось.
Кадр из видео © LIFE
Беженка потеряла сознание на границе Белоруссии и Польши. Видео © LIFE
Беженка потеряла сознание на белорусско-польской границе и была доставлена в одну из больниц. На видео Лайфа видно, что женщина лежит на земле и бьётся в конвульсиях, а люди, находящиеся вокруг, пытаются ей помочь.
Кроме того, начальник Главного управления организации медицинской помощи белорусского Минздрава Алексей Щербинский рассказал, что в одну из больниц Гродненской области была доставлена беременная гражданка Ирака. Несмотря на все усилия врачей, сохранить плод не удалось. Пострадавшая находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь, добавил он.
Также в Минздраве Белоруссии уточнили, что условия, в которых находятся беженцы, могут вызвать инфекционные и неинфекционные заболевания. За последние сутки, заметил Щербинский, за медицинской помощью обратилось 18 человек. Четверо из них были госпитализированы.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы уже дошли до рубежей страны и возвращаться обратно не собираются — они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. Политолог Светов раскрыл социальный статус мигрантов на белорусско-польской границе. По его словам, одни бегут от войны и боевых действий, а другие преследуют экономические цели.
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