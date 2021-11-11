Беженка потеряла сознание на границе Белоруссии и Польши. Видео © LIFE

Беженка потеряла сознание на белорусско-польской границе и была доставлена в одну из больниц. На видео Лайфа видно, что женщина лежит на земле и бьётся в конвульсиях, а люди, находящиеся вокруг, пытаются ей помочь.

Кроме того, начальник Главного управления организации медицинской помощи белорусского Минздрава Алексей Щербинский рассказал, что в одну из больниц Гродненской области была доставлена беременная гражданка Ирака. Несмотря на все усилия врачей, сохранить плод не удалось. Пострадавшая находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь, добавил он.