Адвокат вдовы Картрайта оценила выводы экспертов о расчленении рэпера
Она отреагировала на появление в СМИ заключения судебно-медицинской экспертизы о том, что Энди начали расчленять, когда он был ещё жив.
Фото © VK / Энди Картрайт
Адвокат вдовы Энди Картрайта Марины Кохал, которую подозревают в его убийстве, отреагировала на новость о том, что рэпера расчленяли ещё живым. В беседе в "Газетой.ru" Ирина Скурту заявила, что не может комментировать и давать оценку одному абзацу, который вырвали из экспертизы, а также отметила, что защиту не ознакомили с её результатами.
"Защиту Кохал не ознакомили с экспертизой, нарушив право на защиту. Мы имеем другое заключение первой экспертизы. Для начала защита ознакомится с данной экспертизой. Подано официальное ходатайство", — сказала Скурту.
При этом, по словам адвоката, сомнения в виновности вдовы Картрайта "толкуются в пользу обвиняемой" согласно части 3 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса РФ, особенно учитывая заключения первой экспертизы.
Напомним, тело рэпера Энди Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
27 октября появилась информация, что Кохал перевели из СИЗО под домашний арест. Позже дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Он поручил доложить ему о ходе расследования.
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