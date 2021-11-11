Адвокат вдовы Картрайта оценила выводы экспертов о расчленении рэпера

Адвокат вдовы Энди Картрайта Марины Кохал, которую подозревают в его убийстве, отреагировала на новость о том, что рэпера расчленяли ещё живым. В беседе в "Газетой.ru" Ирина Скурту заявила, что не может комментировать и давать оценку одному абзацу, который вырвали из экспертизы, а также отметила, что защиту не ознакомили с её результатами.