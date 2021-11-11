Британский суд завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании провёл финальные слушания по спору между Москвой и Киевом о непогашенных украинских еврооблигациях на три миллиарда долларов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции, решение будет оглашено через три – девять месяцев.

В свою очередь, председатель Верховного суда лорд Роберт Джон Рид назвал дело "одновременно очень интересным и сложным случаем". Он также выразил мнение, что в определённой степени правосудие вступает на так называемую ещё не изведанную почву.

"Нам потребуется время, чтобы рассмотреть то, что было сказано обеими сторонами. Мы благодарны за подробные дискуссии, которые мы выслушали. Мы вынесем решение в положенный срок", — сказал Рид по итогам однодневного слушания.

Отметим, что Россия обратилась с иском в британский суд с требованием вернуть долг ещё в феврале 2016 года. Официально иск подала британская компания Law Debenture Trust Corp., которая представляет интересы России как единственного держателя дефолтных украинских облигаций. В марте 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса вынес решение, которое обязывало Украину погасить еврооблигации. Однако Незалежная подала апелляцию. В сентябре 2018 года суд Англии отклонил большинство оснований защиты украинской стороны, но ей был предоставлен шанс добиться полноценного судебного процесса по тому аргументу, что Москва якобы "принудила" Киев к выпуску еврооблигаций, которые целиком выкупила.